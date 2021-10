"Poprawka Amessa" – ustawodawcy uwzględniają postulat duchowieństwa

Po zamordowaniu posła Davida Amessa przez islamskiego fanatyka z Somalii bp Mark Davies z Shrewsbury wystąpił z apelem o prawne uznanie ostatniego namaszczenia za „posługę ratunkową”. Postulat powstał w sytuacji, gdy do umierającego Amessa nie został dopuszczony kapłan z ostatnią posługą. Katolicki poseł zmarł nieopatrzony świętymi sakramentami.

W odpowiedzi na apel hierarchy prawodawcy zgłosili projekt poprawki do ustawy o policji, przestępczości, orzecznictwie i sądach. Zapis zaproponowany przez czterech członków Izby Lordów stanowi: „Podczas zabezpieczania miejsca przestępstwa, gdzie znajduje się osoba ranna na tyle poważnie, że istnieje duże prawdopodobieństwo, że może umrzeć, należy przyjąć założenie, że komendant policji zezwoli na wejście na miejsce zbrodni osobie duchownej w celu odprawienia rytuałów religijnych lub modlitwy związanej z umieraniem”.

Amess w pełni uczestniczył w sakramentach Kościoła

Po zamordowaniu posła Amessa przez kilkunastokrotne dźgnięcie nożem i niedopuszczeniu do niego księdza, który ostatecznie odmawiał Różaniec przed wejściem, wprowadzenie poprawki w parlamencie formalnie zaproponował poseł Mike Kane. Składając hołd koledze, który padł ofiarą muzułmańskiego fanatyzmu, Kane zaświadczył, że Amess „w pełni uczestniczył w liturgii i w sakramentach Kościoła”.

- Korzystając z uwagi tych na przednich ławach [członków rządu – red.], przypomnę, że katolicy wierzą, iż ostatnie namaszczenie pomaga poprowadzić duszę do Boga po śmierci, więc może moglibyśmy zaproponować poprawkę Amesa, aby bez względu na to, gdzie to jest, w domu opieki lub na miejscu zbrodni, poseł lub ktokolwiek inny mógł przyjąć ten sakrament – mówił Mike Kane.

Morderca parlamentarzysty, 25-letni Ali Harbi Ali, stanie przed sądem 7 marca 2022 roku. Jest oskarżony o morderstwo i planowanie zamachów terrorystycznych. Jak podały służby, już wcześniej znajdował się on liście osób niebezpiecznych i potencjalnych terrorystów.

