Polskie firmy nad Sekwaną szykanowane

"Powiedzieli mi wprost, że polskie nie są tu mile widziane i jak się nie zawinę, to nie dadzą mi spokoju". Kontrole, kary oraz niekorzystne przepisy unijne, czyli kulisy dyskryminacji polskich firm we Francji. Jak do zarzutów o szykanowanie przedsiębiorców znad Wisły odniosła się Ambasada Francji w Warszawie? Jakie przepisy prawne dotyczące firm z sektora transportowego wprowadzane przez Unię Europejską mogą doprowadzić do drastycznego ograniczenia udziału polskich przewoźników na europejskim rynku?

Jakimi względami cieszą się w Polsce zachodnie korporacje? – Przy obrotach ponad 10 mld płaci mniej podatku dochodowego, niż przeciętny hydraulik – mówi ekspert. Czy po 30 latach od transformacji rodzimi przedsiębiorcy mogą skutecznie i bez przeszkód konkurować z zagranicznymi firmami?

