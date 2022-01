Polityczny chaos we Włoszech. Zakażeni posłowie nie mogą wziąć udziału w wyborach prezydenckich

Wyboru następcy Sergio Mattarelli dokonają członkowie Izby Deputowanych, Senatu oraz delegaci ze wszystkich regionów; łącznie ponad tysiąc osób.

Każdy głos może być decydujący i dlatego kierowane są apele o zapewnienie możliwości głosowania tym, którzy mają pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa lub są na kwarantannie z powodu kontaktu z osobą zakażoną. Teraz w takiej sytuacji jest 26 deputowanych i 9 senatorów.

"W chwili obecnej na mocy przepisów zakażeni nie mogą głosować" - stwierdził przewodniczący Izby Deputowanych Roberto Fico, który będzie przewodniczył obradom połączonych izb parlamentu.

Co z głosowaniem?

Pod jego adresem kierowane są apele o umożliwienie udziału w głosowaniach nad wyborem prezydenta. Wiele wskazuje na to, że głosowań tych będzie kilka.

"Należy stworzyć warunki, by w tej nadzwyczajnej sytuacji zapewnić każdemu możliwość udziału w głosowaniu; bezpiecznym dla niego samego i dla innych "- oświadczył były prezes Trybunału Konstytucyjnego, Cesare Mirabelli.

W dyskusji pojawiają się różne pomysły rozwiązania tego problemu. Deputowany Marco Di Maio zaproponował, by zarezerwować cały hotel naprzeciwko siedziby Izby Deputowanych i tam umieścić zakażonych parlamentarzystów oraz utworzyć dla nich specjalny korytarz, którym przejdą do przeznaczonej dla nich kabiny, gdzie będą głosować.

Aby nie doszło do dalszego wzrostu zakażeń wśród elektorów, liderzy ugrupowań apelują do nich, by w dniach poprzedzających wybór prezydenta zrezygnowali z posiłków w restauracjach i zbędnych spotkań.

