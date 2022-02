Straż Graniczna: 1090 prób nielegalnego przekroczenia granicy w tym roku

Funkcjonariusze poinformowali w sobotę za pośrednictwem swojego konta w serwisie społecznościowym Twitter, że w 2022 roku odnotowali już 1090 prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi na terytorium Polski. W analogicznym okresie rok wcześniej polskie służby nie stwierdziły żadnych przejść.

W ubiegłym roku Straż Graniczna zanotowała 39,7 tys. prób pokonania białorusko-polskiego przejścia granicznego w sposób niedozwolony. W grudniu 2021 roku było to ponad 1,7 tys. tego typu prób, w listopadzie – 8,9 tys., w październiku – 17,5 tys., we wrześniu – 7,7 tys., zaś w sierpniu, kiedy rozpoczął się cały proceder nielegalnej imigracji – 3,5 tys.

Sytuacja na granicy

W miniony piątek polscy strażnicy graniczni zatrzymali: pięciu obywateli Jemenu, pięciu obywateli Syrii, dwie osoby z Erytrei oraz Egipcjanina.

"Wczoraj tj.04.02 na terytorium Polski próbowało nielegalnie przedostać się z Białorusi 13 osób. Osoby zostały zatrzymane to: 5 ob. Jemenu,5 ob. Syrii, 2 ob. Erytrei i ob. Egiptu. W tym roku odnotowano już 1090 prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski. Rok wcześniej nie było żadnych. #NaStraży" – mogliśmy przeczytać we wpisie SG.

twitter

Przypomnijmy, że od 1 grudnia 2021 roku do 1 marca 2022 roku w części województw podlaskiego i lubelskiego, graniczących z Białorusią, obowiązuje zakaz przebywania, z którego wyłączeni są m.in. mieszkańcy tym terenów oraz lokalni przedsiębiorcy. Zapisy na mocy rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego obejmują 115 miejscowości Podlasia oraz 68 miejsc Lubelszczyzny.

Natomiast pod koniec stycznia tego roku ruszyła budowa specjalnej zapory na granicy polsko-białoruskiej. Będzie miała ponad 186 km długości i 5,5 m wysokości. Całkowity koszt inwestycji wyniesie 1,6 mld złotych. Budowa ma być gotowa w czerwcu.

Czytaj też:

Gmyz: Protestujący przeciwko zaporze opowiadają się za przemytem ludziCzytaj też:

Naukowcy apelują do von der Leyen. Chcą wstrzymania budowy muru na granicy polsko-białoruskiej