Von der Leyen przedstawiła pakiet unijnych sankcji wymierzonych w Rosję

We wtorek ministrowie spraw zagranicznych Unii Europejskiej doszli do porozumienia w sprawie sankcji, którymi zostanie objęta Rosja za uznanie dwóch separatystycznych republik w Donbasie oraz wprowadzenie tam swoich wojsk. Szef unijnej dyplomacji Josep Borrell, który poinformował na konferencji prasowej, że decyzja o sankcjach zapadła w gronie państw członkowskich UE jednogłośnie. Dodał, że będą one podjęte w ścisłej koordynacji ze Stanami Zjednoczonymi, Wielka Brytanią oraz Kanadą.

Unijne sankcje na Rosję

Decyzja ta została przyjęta z uznaniem przez szefową Komisji.

– Pakiet sankcji to bardzo klarowna odpowiedź na naruszenia prawa międzynarodowego przez Kreml. Sankcje wymierzone są bezpośrednio przeciwko osobom oraz firmom, które zaangażowane były w te działania – powiedziała Ursula von der Leyen. Sankcjami, które zostaną nałożone na 27 osób, nie zostanie jednak objęty prezydent Rosji Władimir Putin.

– Uderzają w banki, które finansowały aparat wojska rosyjskiego, a także miały swój udział w procesie destabilizacji Ukrainy – dodała szefowa KE.

– Oprócz tego zakazujemy obrotu handlowego między Unią Europejską a dwoma regionami (ługańskim i donieckim). Ograniczamy też zdolność rządu rosyjskiego do tego, żeby zdobywał kapitał na rynkach Unii Europejskiej. Będziemy to utrudniać w najwyższym możliwym stopniu – zapewniła. Ponad 350 osób ma zostać objętych zakazem wjazd na teren Unii Europejskiej.

Polityk zaznaczyła również, że dalsza eskalacja kryzysu będzie oznaczała "dalsze działania w odpowiedzi na to postępowanie". – Unia Europejska jest zjednoczona i działa szybko – uznała.

Von der Leyen chwali Niemcy

Szefowa Komisji z uznaniem przyjęła decyzję niemieckiego rzadu dotyczącą wstrzymania certyfikacji Nord Stream 2. – Rząd niemiecki w kwestii Nord Stream 2 podjął absolutnie słuszną decyzję. Nord Stream 2 musi zostać oceniony w świetle bezpieczeństwa dostaw energii dla całej Unii Europejskiej – podkreśliła.

Von der Leyen zauważyła, że Unia Europejska jest zbyt mocno zależna energetycznie od Federacji Rosyjskiej. Uznała, że inwestycje w odnawialne źródła energii będzie oznaczać większą niezależność UE w tym obszarze.

