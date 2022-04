Finlandia i Szwecją wejdą do NATO? Moskwa "ostrzega przed konsekwencjami"

W ubiegłym tygodniu brytyjski "The Times" podał, że Finlandia i Szwecja są gotowe do przystąpienia do NATO już latem tego roku.

– Rosja podejmie środki obronne, jeśli Szwecja i Finlandia wstąpią do NATO – komentował wówczas wiceszef rosyjskiego MSZ Aleksandr Gruszko. – Nasza granica z Finlandią ma długość 1300 km. Będzie to oznaczać (wstąpienie Finlandii do NATO - red.) radykalną zmianę sytuacji militarno-politycznej i zrozumiałe jest, że będziemy zmuszeni do podjęcia środków bezpieczeństwa i obrony, które uznamy za konieczne – tłumaczył Gruszko, cytowany przez agencję TASS.

Zacharowa: Poinformowano ich o wszystkim, do czego to doprowadzi

W środę do doniesień mediów odniosła się na antenie telewizji Rossija 24 rzeczniczka Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rosji Maria Zacharowa.

– Wystosowaliśmy ostrzeżenia (przed konsekwencjami - red.) – zarówno publicznie, jak i kanałami dwustronnymi. Wiedzą o tym, więc nie ma się czemu dziwić. Poinformowano ich o wszystkim, do czego to doprowadzi – stwierdziła przedstawicielka MSZ.

Nowe państwa w NATO?

Jak ustaliła brytyjska gazeta "The Times", przedstawiciele USA powiedzieli, że członkostwo w Sojuszu Północnoatlantyckim dla obu krajów nordyckich było "tematem rozmów i wielu sesji" podczas spotkań ministrów spraw zagranicznych NATO na początku kwietnia, w których uczestniczyli przedstawiciele Szwecji i Finlandii.

NATO liczy obecnie 30 państw Ameryki Północnej oraz Europy, które współpracują w obszarze militarnym. Ostatnie rozszerzenie miało miejsce w 2020 r., kiedy do Sojuszu została przyjęta Macedonia Północna.

