Rosja tymczasowo zamyka gazociąg Nord Stream

Powodem tymczasowego zamknięcia obu nitek gazociągu mają być planowane naprawy, jak twierdzi operator gazociągu, uzgodnione wcześniej z wszystkimi partnerami.

Celem zaplanowanych prac ma być zapewnienie wydajnej i bezpiecznej eksploatacji gazociągu – podano w piątek w komunikacie konsorcjum Nord Stream AG, będące operatorem Gazociągu Północnego.

Przerwa w pracy gazociągu potrwa 10 dni – od 11 do 21 lipca – cytuje treść komunikatu agencja Interfax.

Rosja zmniejsza dostawy gazu do Niemiec

Rosja w połowie czerwca ograniczyła dostawy gazociągiem Nord Stream 1 do około 40 proc. jego przepustowości. Moskwa tłumaczy to opóźnieniem w dostawie sprzętu pozostawionego w Kanadzie w celu konserwacji. Niemcy, które w większości są uzależnione od rosyjskiego gazu, zakwestionowały to wyjaśnienie i stwierdziły, że posunięcie Rosji było motywowane politycznie, aby utrudnić zapełnienie magazynów.

W efekcie zmniejszenia przez Rosję dostaw gazu, niemiecki resort gospodarki zdecydował się na podniesienie stopnia planu awaryjnego dla dostaw surowca do drugiego poziomu.

Ministerstwo kierowane przez Roberta Habecka chce przestawić niemiecką gospodarkę na "tryb alarmowy". Podwyższenie stopnia planu awaryjnego oznacza przywrócenie do działania niektórych elektrowni węglowych oraz zwiększenie intensywności monitoringu rynku.

Chociaż podwyższony stopień alarmowy daje rządowi również możliwość wprowadzenia przepisów, które pozwolą firmom energetycznym na podwyższenie cen energii dla domów i przedsiębiorstw, niemieckie władze poinformowały, że na razie wstrzymają się z takimi decyzjami.

Czytaj też:

Zaskakujący ruch Putina. Chodzi o gazowy projekt Sachalin 2Czytaj też:

Shell uruchomi w tym roku stację LNG. Gdzie?