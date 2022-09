Rosyjskie "referenda" na Ukrainie. Przekazano pierwsze wyniki

Rosjanie zorganizowali "referenda" na terenach Donieckiej Republiki Ludowej (DRL), Ługańskiej Republiki Ludowej (ŁRL) oraz w okupowanych obwodach chersońskim i zaporoskim na wchodzie Ukrainy.

Według organizatorów "głosowań", większość uczestników zgodziła się na przyłączenie do Federacji Rosyjskiej.

"Referenda". Częściowe wyniki

We wtorek częściowe wyniki przekazał serwis kommersant.ru, na który powołała się Wirtualna Polska. W obwodzie zaporoskim 98,19 proc. osób miało zagłosować za tym, by odwód został włączony do Rosji (przeliczono 18 proc. głosów), z kolei w DRL – 98 proc. (16 proc.), w ŁRL – 97,82 proc. (13 proc.), natomiast najmniej głosów za przyłączeniem do terytorium Federacji Rosyjskiej odnotowano w obwodzie chersońskim – 96,97 proc. (14 proc. głosów przeliczonych).

Jednocześnie media przypominają, że w 2014 roku głosowanie w sprawie aneksji Krymu zostało sfałszowane. Ukraińskie władze wskazywały wówczas, iż mieszkańcy okupowanych terytoriów byli zmuszani do oddania głosu. Rosjanie nachodzili ludzi w domach, a także straszyli zwolnieniami tych, którzy są zatrudnieni. Tamtejsze pseudo-głosowanie potępiły kraje zachodnie. Większość państw zapowiedziała już także, że nie uzna wyników "referendów" we wschodniej Ukrainie, które zakończyły się 27 września 2022 roku.

Putin wygłosi przemówienie

Prezydent Federacji Rosyjskiej Władimir Putin wygłosi przemówienie do parlamentu – twierdzi brytyjskie ministerstwo obrony. Tematem miałaby być aneksja okupowanych ziem Ukrainy do Rosji. Tym razem wystąpienie nie będzie miało formy orędzia do narodu, lecz mowy do parlamentarzystów.

Według brytyjskiego MON, Putin ogłosi przystąpienie okupowanych terytoriów do Rosji. Przemówienie miałoby być wygłoszone w piątek, 30 września.

