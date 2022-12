USA i Rosja dokonały wymiany. Znana koszykarka za handlarza bronią

O wymianie poinformował na Twitterze prezydent USA Joe Biden. Informację o wymianie, która odbyła się na lotnisku w Abu Zabi, potwierdziło także rosyjskie MSZ.

Stacja CNN podaje, że w ramach wymiany nie udało się uwolnić drugiego – według USA niesłusznie – przetrzymywanego w rosyjskim więzieniu obywatela USA, Paula Whelana. Było to celem strony amerykańskiej.

Kim są uwolnieni?

Brittney Griner to dwukrotna mistrzyni olimpijska, zawodniczka amerykańskiej ligi WNBA. Grała w Rosji poza sezonem ligowym. Została zatrzymana na moskiewskim lotnisku Szeremietiewo 17 lutego. Znaleziono przy niej wkłady do e-papierosów zawierające olej haszyszowy.

Przyznała się do winy podczas procesu. Jednocześnie zaznaczyła, że nie zamierzała łamać rosyjskiego prawa. Jej pełnomocnicy przedstawili opinię lekarską, z które wynikało, że sportsmenka miała przypisaną marhuane w celech medycznych. Jednak sąd uznał, że Griner popełniła przestępstwo z premedytacją. 4 sierpnia skazano ją na dziewięć lat kolonii karnej.

Z kolei Wiktor But, którego uwolnili w ramach wymiany Amerykanie, to rosyjski handlarz bronią. Został aresztowany w 2008 roku, w czasie operacji amerykańskich agentów walczących z handlem narkotykami. W 2010 roku But został poddany ekstradycji do USA. Tam był sądzony za dostarczanie broni FARC, kolumbijskiej partyzantce, która brała udział w wojnie domowej w Kolumbii. USA twierdziły, że broń była przeznaczona do zabijania obywateli USA. Na podstawie biografii Wiktora Buta, w 2005 r. nakręcono film "Pan życia i śmierci". Główną rolę zagrał aktor Nicolas Cage.