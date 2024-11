USA mają broń zdolną pokonać armię Rosji

Siły Powietrzne Stanów Zjednoczonych otrzymały pierwszy egzemplarz nowej rakiety Stand-in Attack Weapon (SiAW). Producent broni Northrop Grumman opracował go w jednym celu: zniszczyć obronę przeciwlotniczą wroga, aby oczyścić drogę dla dalszych bombardowań z powietrza. Według "The Telegraph" jest to "istotna” przewaga, która może przechylić szalę w możliwej przyszłej wojnie europejskiej.

Nowa amerykańska broń

Jednak, jak zauważono, broń ta jest przeznaczona do stosunkowo bliskich ataków, a podczas wojny z Chinami o Tajwan myśliwcom Sił Powietrznych trudno będzie się zbliżyć do celów. Media spekulują, że pierwszy SiAW został dostarczony Siłom Powietrznym w połowie listopada, nieco ponad rok po podpisaniu kontraktu.

"Firma kontynuuje rozwój broni, integruje platformę i kończy program testów w locie w celu szybkiego prototypowania i uruchomienia do 2026 r”. – przekazał Northrop Grumman w wydanym oświadczeniu.

Głównym problemem SiAW jest niewystarczający zasięg do potencjalnej konfrontacji z Chinami, pisze "The Telegraph”. Jednak w wojnie o Europę z wojskami rosyjskimi ta broń może być całkiem skuteczna.

"Po co grupa zaawansowanych technologicznie F-35 uzbrojonych w zaawansowane technologicznie rakiety SiAW, jeśli F-35 nie mogą zbliżyć się wystarczająco blisko sił chińskich, aby wystrzelić rakiety? Jednakże kombinacja F-35-SiAW mogłaby być niszczycielska w kampanii powietrznej nad Europą, gdzie odległości między siłami sojuszniczymi a wrogami są znacznie mniejsze. Samoloty F-35 lecące przeciwko siłom rosyjskim mogą przełamać ich obronę powietrzną i otworzyć niebo dla zachodnich samolotów” – czytamy w publikacji.

SiAW to rakieta powietrze-ziemia. Według producentów powinna "zapewniać zdolność trafiania w szybko poruszające się cele”.

Konstrukcja pocisku bazuje na zaawansowanym przeciwradiacyjnym pocisku kierowanym (AARGM), który jest zoptymalizowany pod kątem tłumienia lub niszczenia radarów obrony powietrznej wroga.

