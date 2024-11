"Czasy się zmieniły". Sikorski zwrócił się do członków KO

Już dziś członkowie wszystkich ugrupowań wchodzących w skład Koalicji Obywatelskiej (Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Zieloni i Inicjatywa Polska) zdecydują, kto zostanie kandydatem KO na prezydenta. Z tej okazji Radosław Sikorski zabrał głos.

– Koleżanki i koledzy, dziś prawybory w koalicji Obywatelskiej. Anonimowy i tajny głos zaważy tyle co głos ministra, posła czy radnego. Prekampanię prowadziłem po godzinach pracy ograniczony obowiązkami ministerialnymi. Choć bardzo bym chciał nie mogłem zawitać do każdego regionu. To do was, do których nie udało mi się dotrzeć, kieruję te słowa – mówił polityk.

– Czasy się zmieniły. Wybory prezydenckie będą o bezpieczeństwie. Tym większa odpowiedzialność spoczywa na każdym i każdej z nas. Żeby odbić pałac musimy przekonać ponad połowę wyborców, również konserwatywnych. W warunkach brutalnej kampanii nie możemy odpuścić. Premier powierzył na wybranie najlepszego kandydata na te trudne czasy. Rok temu zadziwiliśmy Europę i świat. wygraliśmy z populizmem. Jeszcze jedna bitwa, wygramy tę batalię – mówił szef dyplomacji.

Prawybory w Koalicji Obywatelskiej. Kiedy poznamy wyniki głosowania?

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski to jedyni kandydaci uczestniczący w prawyborach. Decyzja o takiej formule wyboru kandydata zapadła na zebraniu klubu KO przez aklamację. Wniosek o prawybory zgłosił jeden z potencjalnych kandydatów.

Piątkowe głosowanie zaczęło się o godzinie 8.00 i potrwa do północy. Jego wyniki mają zostać ogłoszone w sobotę 23 listopada. Z kolei 7 grudnia w Gliwicach odbędzie się konwencja, w trakcie której zwycięzca zaprezentuje siebie i swój program.

Według wewnętrznego sondażu Koalicji Obywatelskiej, to Rafał Trzaskowski miałby większe szanse na pokonanie kandydata Prawa i Sprawiedliwości, zarówno w pierwszej, jak i drugiej turze. Radosław Sikorski wygrywa z kandydatem w PiS w drugiej, ale przegrywa w pierwszej turze głosowania.

