Świat bez klamek II Kanał „Generał SWR” na internetowym komunikatorze Telegram ujawnił przykry incydent, który miał się przydarzyć prezydentowi Federacji Rosyjskiej.

Władimir Putin miał się przewrócić na schodach i upaść na kość ogonową, co doprowadzić miało do „mimowolnej defekacji”. Tę wiadomość opublikowało wiele światowych mediów. Biuro prasowe prezydenta Putina napisało w tej sprawie do „Newsweeka” i stwierdziło, że to „całkowita nieprawda”. Przypomnieć tu chyba można prezydenta Andrzeja Dudę, który w marcu, podczas konferencji NATO, w odpowiedzi na groźby Rosji pod adresem Polski powiedział do Putina: „Jest takie powiedzenie w Polsce, brzydkie zresztą: »Nie strasz, nie strasz…«”.