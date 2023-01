"Użyjemy przeciwko wam siły". Miedwiediew grozi Zachodowi

W środę prezydent Rosji Władimir Putin nakazał wysłanie fregaty Admirał Gorszkow do służby bojowej.

O sprawie poinformowała rosyjska agencja TASS, która, powołując się na ministra obrony Siergieja Szojgu, przekazała, że statek wyruszy w daleką podróż morską przez Atlantyk i Ocean Indyjski, a także Morze Śródziemne.

Agencja cytuje także prezydenta Rosji, który w rozmowie z Szojgu i dowódcą statku, Igorem Krokhmalem powiedział, że fregata jest wyposażona w "najnowszy system pocisków hipersonicznych Zircon, który nie ma odpowiedników, a także inną broń najnowszej generacji".

– Jestem pewien, że tak potężna broń pozwoli niezawodnie chronić Rosję przed potencjalnymi zagrożeniami zewnętrznymi i pomoże zabezpieczyć interesy narodowe naszego kraju – mówił Putin.

"Noworoczny prezent" dla NATO

Wysłanie do służby fregaty Admirał Gorszkow skomentował w czwartek były prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew.

Jak podkreślił Wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Rosji, rozpoczęcie użytkowania statku powinno otrzeźwić każdego, kto odważy się stanowić zagrożenie dla Rosji.

Miedwiediew stwierdził także, że wysłanie w podróż fregaty to "główny noworoczny prezent" dla NATO. – Radujcie się. To doprowadzi do opamiętania się każdego, kto stanowi zagrożenie dla nas i naszych sojuszników – mówił były prezydent.

– Użyjemy przeciwko wam siły, ponieważ nie rozumiecie, o czym mówimy – dodał polityk, podkreślając, że Rosja produkuje więcej nowoczesnej broni.

Pociski hipersoniczne

Pod koniec maja 2022 roku Rosja z powodzeniem przetestowała hipersoniczny pocisk manewrujący Zircon na dystansie 1000 kilometrów.

Pocisk został wystrzelony z wód Morza Barentsa w kierunku "celu na Morzu Białym” zlokalizowanego na południowym wlocie na północno-zachodnim wybrzeżu Rosji. Według oświadczenia rosyjskiego MON, pocisk został wystrzelony w ramach szerszego testu nowej broni.

