Ukraina wycofuje część wojsk na granicę z Białorusią. "Jesteśmy zaniepokojeni"

– Siły Zbrojne Ukrainy są zmuszone do wycofania jednostek wojskowych na północną granicę – powiedział ambasador Ukrainy w Wielkiej Brytanii Wadim Prystajko w rozmowie ze Sky News.

– Jesteśmy zaniepokojeni sytuacją na białoruskiej granicy. Musimy zatrzymać nasze jednostki wojskowe na północy Ukrainy, przenosząc je tam z linii frontu, aby mieć pewność, że (armie Rosji albo Białorusi) nie posuną się naprzód i nie spróbują przeciąć naszych linii obrony – tłumaczył dyplomata.

Zauważył, że Białoruś wpuszcza do kraju coraz więcej rosyjskiego sprzętu i pozwala Rosji ostrzeliwać Ukrainę ze swojego terytorium, ale ostrzału nie prowadzą wojska białoruskie, lecz rosyjskie.

W czwartek szef administracji graniczącego z Białorusią obwodu rówieńskiego Witalij Kowal mówił o budowanych tam fortyfikacjach. Siły Zbrojne Ukrainy zaminowały północną część obwodu kijowskiego, który również graniczy z Białorusią.

Putin namawiał Łukaszenkę, żeby Białoruś dołączyła do wojny?

W październiku ub.r. Aleksandr Łukaszenka i Władimir Putin poinformowali o utworzeniu rosyjsko-białoruskiej grupy wojsk. Następnie Rosja rozpoczęła transfer sprzętu i żołnierzy na Białoruś.

Pod koniec grudnia, po raz pierwszy od ponad trzech lat, Putin poleciał do Mińska na osobiste spotkanie z Łukaszenką. Władze Ukrainy uważają, że wizyta Putina na Białorusi była próbą przekonania Łukaszenki do przystąpienia do wojny.

Dowódca Połączonych Sił Zbrojnych Ukrainy gen. Siergiej Najew powiedział, że poziom zagrożenia militarnego ze strony Białorusi stopniowo rośnie i że armia ukraińska podejmuje odpowiednie działania w celu zmniejszenia tego zagrożenia.

Wcześniej naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy gen. Wałerij Załużny mówił w wywiadzie dla "The Economist" o możliwej rosyjskiej ofensywie ze strony Białorusi.

