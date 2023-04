Hakerzy zablokowali stronę premiera Kanady. Kara za wspieranie Ukrainy?

We wtorek premier Ukrainy Denys Szmyhal złożył wizytę szefowi kanadyjskiego rządu federalnego Justinowi Trudeau. Podczas ich spotkania w Toronto, oficjalna strona internetowa Trudeau przestała działać. Kanadyjski wywiad potwierdził, że również inne rządowe strony przestały działać.

Kanadyjska pomoc militarna dla Ukrainy

Premierzy uzgodnili, że Kanada przekaże Ukrainie 21 tys. karabinów szturmowych, 38 karabinów maszynowych i 2,4 mln sztuk amunicji, a nowe sankcje obejmą 14 Rosjan i 34 rosyjskie firmy. Zachodni kraj nałoży ograniczenia również na dziewięć podmiotów powiązanych z białoruskim sektorem finansowym.

– Będziemy nadal wspierać Ukrainę we wszystkim, co jest potrzebne tak długo, jak będzie to konieczne – powiedział Trudeau. – Ukraina odczuwa kolosalne wsparcie Kanady w każdej dziedzinie i naprawdę to doceniamy – mówił Szmyhal.

Rosyjski ambasador: Absurdalne sankcje

Jak podaje rosyjska agencja informacyjna TASS, ambasador Rosji w Kanadzie Oleg Stiepanow określił sankcje jako "bezsensowne" i "absurdalne". Dodał, że są one symbolicznym gestem. – Nie będzie żadnych konsekwencji dla naszych obywateli i firm – powiedział Stiepanow rosyjskim dziennikarzom.

Trudeau i Szmyhal omówili szereg tematów, w tym dalsze wsparcie wojskowe i wysiłki na rzecz odbudowy Ukrainy. Później podpisali wspólną deklarację w sprawie modernizacji handlu.

Odnosząc się do ataków rosyjskich hakerów Trudeau powiedział, że nie były one zaskoczeniem. Tę opinię powtórzył rzecznik Kanadyjskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Łączności (CSE) i dodał, że nie jest to rzadkie zjawisko w krajach, w których odbywają się wizyty ukraińskich urzędników państwowych. – Chociaż te incydenty przyciągają uwagę, mają bardzo mały wpływ na dotknięte nimi systemy – powiedział rzecznik CSE.

