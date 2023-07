Xi Jinping i Henry Kissinger spotkali się w Chinach

Spotkanie odbyło się w dyplomatycznym kompleksie Diaoyutai State Guesthouse, podała telewizja CCTV. Chińskie media nie piszą o szczegółach rozmów.

Spotkanie Xi Jinping – Kissinger

100-letni Kissinger przebywa w Państwie Środka od kilku dni. Przeprowadził w tym czasie szereg rozmów. Wcześniej Amerykanin spotkał się z ministrem obrony Chin Li Shangfu, a także z Wang Yi – jednym z czołowych chińskich dyplomatów.

Kissinger pełnił funkcję sekretarza stanu USA i doradcy ds. bezpieczeństwa narodowego w administracjach prezydentów Richarda Nixona i Geralda Forda. Jest powszechnie uważany za polityka, który odegrał kluczową rolę dyplomatyczną w normalizacji stosunków między Waszyngtonem a Pekinem w latach siedemdziesiątych.

Odnosząc się do obecnej wizyty, przedstawiciele Waszyngtonu poinformowali, że mieli wiedzę o podróży Kissingera do Chin. Podkreślili zarazem, że nie działał on w imieniu rządu USA.

Spotkanie z ministrem obrony

W mediach pojawiły się lakoniczne komunikaty na temat spotkania z ministrem obrony Chin. W trakcie spotkania dotyczącego napiętych relacji chińsko-amerykańskich minister Li przekonywał, że "pewne osoby" po stronie amerykańskiej są odpowiedzialne za sprowadzenie stosunków dyplomatycznych pomiędzy mocarstwami do najniższego poziomu od czasów ich nawiązania.

Szef resortu obrony Chin powiedział, że Pekin ma nadzieję, że docelowo Amerykanie będą współpracować z Chińczykami w celu promowania zdrowego rozwoju stosunków między oboma krajami.

Resort obrony zacytował Kissingera, mówiącego, że Waszyngton i Pekin "nie mogą sobie pozwolić na traktowanie drugiej strony jako przeciwnika".

"Obie armie powinny wzmocnić komunikację i dołożyć wszelkich starań, aby stworzyć pozytywne warunki dla rozwoju stosunków między dwoma krajami oraz utrzymania pokoju i stabilności na świecie" – napisano w oświadczeniu na stronach chińskiego ministerstwa, cytując Kissingera.

Amerykańska agencja prasowa Reuters przypomniała, że Li Shangfu objęty jest amerykańskimi sankcjami od 2018 r. w związku zakupem samolotów bojowych od głównego rosyjskiego eksportera broni.

Trudne relacje USA – Chiny

W ostatnim czasie Waszyngton i Pekin podjęły szereg kroków zmierzających do polepszenia kontaktów dyplomatycznych.

W ubiegłym tygodniu ambasador Chin w USA Xie Feng rozmawiał z przedstawicielem Pentagonu odpowiedzialnym za sprawy Azji Ely’em Ratnerem. Celem spotkania do którego doszło w ubiegłym tygodniu było omówienie kilku zagadnień międzynarodowych i regionalnych dotyczących bezpieczeństwa. Jedną z nich była kwestia Tajwanu.

Media odnotowują, że Kissinger był w Chinach 52 lata temu, a w swojej dyplomatycznej karierze walnie przyczynił się do poprawnego ułożenia stosunków USA i Chin.

