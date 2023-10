Szwecja gotowa przekazać Ukrainie samoloty. Pod jednym warunkiem

Szwecja wyśle Ukrainie nowy pakiet pomocy wojskowej o wartości 2,2 mld koron (199 mld dolarów), składający się głównie z amunicji artyleryjskiej – poinformował szwedzki minister obrony Pal Jonson.

Sztokholm rozważa także przekazanie Kijowowi myśliwców Jas Gripen. Do 6 listopada armia szwedzka ma przedstawić rządowi raport w tej sprawie.

Minister obrony podkreślił, że ze względu na swoje własne bezpieczeństwo Szwecja najpierw musi zostać członkiem NATO, zanim będzie mogła zrezygnować z tych samolotów na rzecz Ukrainy.

Rozszerzenie NATO na razie zablokowane

Wniosek o przyjęcie do Sojuszu Północnoatlantyckiego Szwecja złożyła wspólnie z Finlandią w maju 2022 r. po tym, jak Rosja napadła na Ukrainę. Finlandia została członkiem paktu w kwietniu, w wyniku czego granica lądowa Rosji z NATO podwoiła się.

Szwecja wciąż czeka na zielone światło od Turcji i Węgier, które jako jedyne państwa członkowskie Sojuszu nie ratyfikowały jeszcze dokumentów związanych z przyjęciem Sztokholmu do paktu.

Myśliwce Gripen. Szwecja rozważa wysłanie ich na Ukrainę

JAS 39 Gripen to myśliwiec czwartej generacji produkowany przez firmę Saab. Pierwszy lot odbył się w 1988 r., a po siedmiu latach maszyna została włączona do służby w armii szwedzkiej. Myśliwce te eksportowano również do Czech, Węgier, Republiki Południowej Afryki i Tajlandii.

Gripen, podobnie jak Eurofighter Typhoon, został zaprojektowany według schematu kaczki. Ma zwiększoną zwrotność, ale z tego powodu jest trudniejszy do kontrolowania. Jego konstruktorzy uważają, że jest to samolot wielozadaniowy – może jednocześnie walczyć, obserwować i udostępniać dane innym samolotom. Jego system radarowy może wykrywać cele powietrzne w odległości 120 km i cele naziemne w odległości 70 km.

Gripen może przenosić bomby kierowane i niekierowane oraz rakiety powietrze-ziemia i powietrze-powietrze.

