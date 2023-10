Rosja: Adwokaci Nawalnego aresztowani za "działalność ekstremistyczną"

Oficjalnym powodem aresztowania adwokatów miało być przekazywanie przez nich listów Aleksieja Nawalnego, które następnie publikowano w internecie.

Wadim Kobziew, Igor Sergunin i Aleksiej Liptser usłyszeli zarzut "działalności ekstremistycznej". Zgodnie z prawem Federacji Rosyjskiej, adwokatom grozi do 12 lat więzienia.

Zdaniem obrońców praw człowieka, prześladowanie adwokatów Aleksieja Nawalnego leży w interesie władz Rosji, ponieważ wysyła sygnał innym więźniom politycznym, by nie przekazywali przez swoich pełnomocników jakichkolwiek oświadczeń.

– To oczywiste, że w ten sposób próbują wywrzeć jeszcze większą presję. I to nie tylko na Aleksieju, ale i na wszystkich adwokatach w Rosji. W ten sposób sygnalizują bowiem, że obrona więźniów politycznych, a w szczególności Aleksieja Nawalnego, jest niebezpieczna i nie można tego robić – mówiła w audycji Radia Swoboda Kira Jarmysz, która współpracuje z Nawalnym.

Nawalny skazany na lata więzienia

Aleksiej Nawalny został w sierpniu skazany na 19 lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. Rosyjskiemu opozycjoniście zarzucono ekstremizm, "rehabilitację nazizmu" oraz "utworzenie organizacji, która narusza prawa obywateli". Rosyjski opozycjonista odrzuca wszystkie zarzuty, twierdząc, że są one motywowane politycznie.

Przypomnijmy, że 22 marca 2022 r. Aleksiej Nawalny został ukarany grzywną w wysokości 1,2 mln rubli oraz skazany na 9 lat pobytu w kolonii karnej o zaostrzonym rygorze za oszustwo oraz obrazę sądu. Nawalny nie przyznał się do zarzutów, a sam proces uznał za motywowany politycznie. Działacz jest od lat zagorzałym krytykiem obecnych władz Rosji. Co ciekawe, choć lider rosyjskiej opozycji Aleksiej Nawalny przebywa w kolonii karnej o zaostrzonym rygorze, to na bieżąco komentuje sytuację w Federacji Rosyjskiej w mediach społecznościowych.

