Nie żyje Henry Kissinger. Polityk miał 100 lat

Kissinger był dyplomatą, doradcą amerykańskich prezydentów oraz laureatem pokojowej nagrody Nobla. Niemal do końca swojego życia pozostawał aktywny. Jeszcze w lipcu odbył spotkanie z przywódca Chin Xi Jinpingiem. Wielokrotnie zabierał głos na temat wojny na Ukrainie – w tekście z tygodnika "Die Zeit" sprzed kilku miesięcy przypomniał, że już w 2014 r. wyraził wątpliwości co do planu "zaproszenia Ukrainy do NATO".

Jego wypowiedzi budziły często ożywioną dyskusję. W maju powiedział, że USA i Chiny są głównym zagrożeniem dla światowego pokoju i samego istnienia ludzkości. W rozmowie z "The Economist" Kissinger twierdził, że obecny stan stosunków między obydwoma krajami jest niezwykle niebezpieczny i przypomina stan sprzed I wojny światowej, kiedy "żadna ze stron nie ma znaczących możliwości ustępstw politycznych, a jakakolwiek nierównowaga może mieć katastrofalne skutki”. Z tego względu świat znalazł się na "drodze do konfrontacji wielkich mocarstw".

Pogrzeb będzie prywatny

O śmierci polityka poinformowała jego firma Kissinger Associates. Według oświadczenia, Henry Kissinger zmarł w swoim domu w Connecticut. Pogrzeb odbędzie się w ramach prywatnej uroczystości. Później w Nowym Jorku ma się odbyć publiczna uroczystość żałobna. "Ameryka straciła jeden z najbardziej niezawodnych i charakterystycznych głosów w sprawach zagranicznych" – stwierdził w oświadczeniu wydanym w reakcji na śmierć Kissingera były prezydent George W. Bush.

Henry Kissinger pełnił funkcję sekretarza stanu USA i doradcy ds. bezpieczeństwa narodowego w administracjach prezydentów Richarda Nixona i Geralda Forda. Jest powszechnie uważany za polityka, który odegrał kluczową rolę dyplomatyczną w normalizacji stosunków między Waszyngtonem a Pekinem w latach siedemdziesiątych.

Henry Kissinger

Urodził się w żydowskiej rodzinie w Niemczech, która w 1938 wyjechała do Stanów Zjednoczonych. W 1943 uzyskał amerykańskie obywatelstwo. Po II wojnie światowej służył jako tłumacz w 970. Korpusie Kontrwywiadu Stanów Zjednoczonych w Niemczech, gdzie zajmował się dekonspiracją wielu agentów Gestapo.

Ukończył z wyróżnieniem nauki polityczne na Uniwersytecie Harvarda. W latach 60. był doradcą gubernatora Nelsona Rockefellera oraz konsultantem ds. bezpieczeństwa agencji rządowych. W latach 1969–1975 pełnił funkcję doradcy ds. bezpieczeństwa narodowego, a w latach 1973–1977 sekretarza stanu – najpierw w administracji prezydenta Richarda Nixona, a później Geralda Forda.

W 1973 otrzymał – wspólnie z Wietnamczykiem Lê Đức Thọ – Pokojową Nagrodę Nobla. W 2002 był przewodniczącym prezydenckiej komisji ds. zbadania przyczyn zamachów z 11 września 2001.