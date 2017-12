Holandia przyjmie Saakaszwilego?

– On jest żonaty z Holenderką i jeśli zwróci się o paszport, holenderskie prawo mu na to zezwala – poinformował dzisiaj szef holenderskiego MSZ – Halbe Zijlstra, podczas konferencji w Hadze. Jak podkreślił Zijlstra, co będzie teraz, zależy od działań samego Saakaszwilego.

Z Gruzji na Ukrainę

Sytuacja polityka nie jest łatwa. Były prezydent Gruzji mieszka na Ukrainie od 2015 roku i obecnie jest liderem opozycyjnej partii Ruch Nowych Sił. Na Ukrainę, Saakaszwilego zaprosił sam Petro Poroszenko, z którym prezydent Gruzji zna się od czasów studenckich. Jednak w roku 2016, Saakaszwili ustąpił ze stanowiska gubernatorem obwodu odeskiego i oskarżył Poroszenkę o korupcję.

W odpowiedzi na ataki ze strony Saakaszwilego, Poroszenko pozbawił go ukraińskiego obywatelska (które kilka lat wcześniej sam mu przyznał). Poroszenko wspiera też środowiska krytykujące byłego prezydenta Gruzji, a wobec Saakaszwilego toczy się postępowanie w sprawie przyjmowania pieniędzy od otoczenia obalonego w 2014 roku prezydenta Wiktora Janukowycza.

Zgodnie z zarzutami stawianymi mu przez prokuraturę, były gruziński prezydent otrzymał od Rosji pół miliona dolarów za destabilizację sytuacji na Ukrainie, w tym na organizację antyrządowych protestów. Według przekazanych przez niego informacji, Saakaszwili jest finansowany przez Serhija Kurczenkę.

