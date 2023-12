Technikum w Tomsku, w którym miało miejsce wydarzenie, oświadczyło, że jego organizatorem był tomski oddział regionalny Ogólnorosyjskiej Społecznej Organizacji Weteranów Wojny, Pracy, Sił Zbrojnych i Organów ścigania. N

Celem festiwalu "Pokojowy Wojownik Federacji Rosyjskiej" miało być "zaszczepienie młodemu pokoleniu idei patriotyzmu, miłości do ojczyzny, poszanowania woli naszych przodków, zachowania historii i tradycji rosyjskich".

Nagranie z imprezy trafiło do sieci.

Kontrowersyjne zmiany w rosyjskich szkołach. Szkolenie obsługi broni dla dzieci

Rosja kładzie duży nacisk na wpajanie dzieciom antyzachodniej propagandy. We wrześniu informowano, iż w kraju tym powstało "profesjonalne Centrum Przekwalifikowania Zawodowego". To tam weterani wojenni mają być przygotowywani do nowego zadania – uczenia dzieci.

Wśród zajęć szkolnych rosyjskiej młodzieży pojawi się przedmiot "Podstawy bezpieczeństwa i obrony Ojczyzny", którego treści budzą wiele kontrowersji. Dzieci mają uczyć się między innymi używania granatów czy strzelania z karabinu. Podstawy mają wykładać rosyjscy weterani wojny z Ukrainą, którzy przejdą wcześniej odpowiednie szkolenie.

Jak podaje Biełsat, powołując się na informacje agencji TASS, wspomniane wcześniej kursy odbywać się będą w Centrach Przekwalifikowania Zawodowego. "Przekwalifikowanie będzie dostępne dla weteranów SWO (specjalnej operacji wojskowej – jak władze rosyjskie nazywają agresję na Ukrainę)" – wyjaśnia portal.

Planowane jest włączenie tego przedmiotu do programu szkolnego dopiero od 1 września 2024 roku. To da czas na wyszkolenie nowej kadry nauczycieli. Jednak już w obecnym roku szkolnym władze rosyjskie wprowadziły wstępne szkolenie wojskowe, w ramach którego uczniowie zdobywają podstawowe umiejętności wojskowe.

Według doniesień, młodzież ma zostać także ostrzeżona przed uczestnictwem w "destrukcyjnych subkulturach młodzieżowych i ekstremistycznych stowarzyszeniach". To kolejny kontrowersyjny element wprowadzanych zmian, który budzi obawy o możliwość naruszania wolności i indywidualnych przekonań młodych ludzi.

