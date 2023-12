"Na zawsze pod ochroną Dziewicy Maryi". Wspaniała oprawa kibiców Olympique Lyon

Obecny dla Olympique’u Lyon jest fatalny. Zespół zajmuje ostatnie miejsce w tabeli Ligue 1 z zaledwie 10 punktami na koncie i to po 15 meczach. W związku z tym, we wrześniu pracę stracił Laurent Blanc, zaś w listopadzie ze stanowiskiem trenera pożegnał się Fabio Grosso.

Jednak wczoraj Olympique Lyon pokonał Tuluzę 3:0 w meczu 15. kolejki francuskiej Ligue 1. Bohaterem spotkania został Alexandre Lacazette, który zdobył hat-tricka. Były napastnik Arsenalu w tym sezonie ma na koncie łącznie 6 trafień.

Na uwagę zasługuje jednak oprawa kibiców gospodarzy, którą zaprezentowano w spotkaniu z Tuluzą. Fani przedstawili bowiem Matkę Bożą stojącą obok bazyliki Notre-Dame de Fourvière, która znajduje się w Lyonie. Między Maryją a bazyliką widniał napis "Ave Maria". Pod wizerunkiem Maryi pojawił się baner z napisem "Lyon à jamais sous la protection de la Vierge Marie", co oznacza "Ave Maria! Lyon, na zawsze pod ochroną Dziewicy Maryi".

