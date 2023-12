Rośnie odsetek Ukraińców gotowych na ustępstwa terytorialne wobec Rosji

Od maja do grudnia tego roku odsetek takich osób wzrósł o 9 pkt proc. – wynika z sondażu przeprowadzonego przez Kijowski Międzynarodowy Instytut Socjologii w dniach 29 listopada – 9 grudnia.

"W okresie od maja 2022 r. do maja 2023 r. sytuacja była w miarę stabilna: około 8-10 proc. respondentów było gotowych na ustępstwa terytorialne, a zdecydowana większość, bo 82-87 proc., konsekwentnie sprzeciwiała się jakimkolwiek ustępstwom wobec Rosji" – podał instytut.

Rośnie grupa zwolenników oddania terytorium

Od maja 2023 roku następuje stopniowy wzrost odsetka osób gotowych do ustępstw terytorialnych: z 10 proc. w maju, do 14 proc. w październiku i 19 proc. w grudniu. Jednocześnie maleje grupa osób przeciwnych tego typu krokom – 84 proc. w maju, 80 proc. w październiku i 74 proc. w grudniu.

Analitycy zwrócili uwagę, że w okresie od maja do października 2023 r. to głównie mieszkańcy południa i wschodu Ukrainy odpowiadali za wzrost udziału gotowych na ustępstwa terytorialne, natomiast za wzrost w okresie od października do grudnia 2023 r. obywatele mieszkający na zachodzie i w centrum Ukrainy. Udział takich respondentów wzrósł z 9 proc. w październiku do 20 proc. w grudniu na zachodzie i z 10 proc. do 15 proc. w centrum.

"Na południu i wschodzie zmiany w odsetku gotowych do ustępstw są już znacznie mniej zauważalne, choć socjolodzy w dalszym ciągu wskazywali na pewne negatywne tendencje" – czytamy. "Jednocześnie zdecydowana większość respondentów we wszystkich obwodach (od 68 proc. i 69 proc. na południu i wschodzie; 76 proc. i 79 proc. odpowiednio na zachodzie i w centrum) w dalszym ciągu sprzeciwia się ustępstwom terytorialnym wobec Rosji" – zaznaczono.

Badanie przeprowadzono w dniach 29 listopada – 9 grudnia. Przeprowadzono wywiady telefoniczne z 1031 respondentami w wieku 18 lat i więcej, mieszkającymi we wszystkich obwodach Ukrainy (z wyjątkiem Autonomicznej Republiki Krymu), na losowej próbie.

