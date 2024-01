Franciszek: Kościół i świat potrzebują Maryi

1 stycznia obchodzony jest także Światowy Dzień Pokoju. Nawiązując do słów św. Pawła (Ga 4, 4) Ojciec Święty wskazał, że Matka Boża znajduje się w centrum czasu. Zaznaczył, że macierzyństwo Maryi jest drogą do spotkania z ojcowską czułością Boga, a przyjęcie Matki do swego życia jest wymogiem wiary.

– Kościół potrzebuje Maryi, aby na nowo odkryć swoje oblicze kobiece: być bardziej podobnym do Niej, która jako kobieta, Dziewica i Matka stanowi jego doskonały wzór i pierwowzór (por. Lumen gentium, 63); aby uczynić miejsce dla kobiet i być życiodajnymi poprzez duszpasterstwo, działające poprzez troskę i opiekę, cierpliwość i macierzyńską odwagę. Ale także świat potrzebuje spojrzenia na matki i kobiety, aby odnaleźć pokój, aby wyrwać się ze spirali przemocy i nienawiści, i aby powrócić do posiadania ludzkiego spojrzenia i serca, które widzi. A każde społeczeństwo potrzebuje przyjęcia daru kobiety, każdej kobiety: szanowania jej, strzeżenia, docenienia, wiedząc, że ten, kto rani jedną kobietę, bezcześci Boga zrodzonego z Niewiasty – stwierdził Franciszek.

"Maryja ociera łzy"

Papież zaznaczył, że Maryja ma zasadnicze znaczenie dla życia każdego z nas. – Kiedy jesteśmy kuszeni, aby zamknąć się w sobie, idźmy do Niej; kiedy nie możemy rozplątać węzłów życia, w Niej szukajmy schronienia. Nasze czasy, którym brakuje pokoju, potrzebują Matki, która na nowo poskłada ludzką rodzinę. Zwróćmy się do Maryi, aby stać się budowniczymi jedności i uczyńmy to z Jej kreatywnością jako Matki, która troszczy się o swoje dzieci: gromadzi je i pociesza, wysłuchuje ich strapień i ociera łzy – zachęcił Ojciec Święty.

Franciszek zachęcił do powierzenia Nowego Roku Matce Bożej. – Niech ten rok będzie wypełniony pociechą Pana; niech ten rok będzie pełen macierzyńskiej czułości Maryi, Świętej Bożej Rodzicielki – życzył papież.

