Kardynał Müller: Gdyby Benedykt XVI nadal był papieżem, to nigdy by się nie wydarzyło

Kardynał Gerhard Müller, który był zwierzchnikiem doktrynalnym Kościoła za pontyfikatu Benedykta XVI i abp Georg Gänswein, który był prywatnym sekretarzem poprzedniego papieża, byli głównymi gośćmi dwudniowej konferencji na temat życia, nauczania i dziedzictwa Benedykta XVI zorganizowanej z okazji rocznicy jego śmierci przez katolicką stację telewizyjną EWTN.

Kardynał o watykańskim dokumencie

Zapytany przez agencję Reuters o wydaną 18 grudnia kontrowersyjną deklarację "Fiducia supplicans" kardynał Müller stwierdził, że, gdyby papieżem nadal był Joseph Ratzinger "to nigdy by się nie wydarzyło".

– Nie ma czegoś takiego jak małżeństwo homoseksualne. Ono nie istnieje, nie może istnieć, pomimo ideologii, które mamy obecnie – dodał kardynał, którego Franciszek usunął ze stanowiska prefekta Kongregacji Nauki Wiary w 2017 roku.

Kardynał Müller powiedział również, że chociaż jego osobiste stosunki z Franciszkiem są "bardzo dobre”, to jednak nie waha się on z nim publicznie nie zgodzić w kwestiach doktrynalnych, ponieważ "nie jesteśmy w Związku Radzieckim, gdzie tylko jeden przywódca ma coś do powiedzenia”.

– Najlepszą rzeczą, jaką możemy zrobić dla papieża, to zawsze być blisko katolickiej prawdy i wiary, a nie zachowywać się jak pochlebcy – powiedział.

Wcześniej w Bazylice św. Piotra abp Georg Gänswein, były sekretarz Benedykta, odprawił mszę żałobną za zmarłego rok temu papieża. Podczas czytania homilii głos arcybiskupa dwukrotnie załamał się ze wzruszenia.

Abp Gänswein, którego Franciszek odesłał do Niemiec po śmierci papieża-seniora, powiedział, że kiedy Benedykt zdecydował się na rezygnację, był przekonany, że pozostał mu najwyżej rok życia.

– Modlę się, żeby był święty. Chciałbym, żeby był święty. I jestem przekonany, że będzie święty – powiedział.

Czytaj też:

Rocznica śmierci Benedykta XVI. Papież Franciszek wspomina swojego poprzednikaCzytaj też:

Benedykt XVI. Papież, teolog. Przez lata bronił doktryny