Berlin: Rozbito szajkę przemytników ludzi. Sukces polskich i niemieckich służb

Jak informuje Deutsche Welle, akcję przeprowadzono w Berlinie i sześciu krajach związkowych (m.in. Nadrenii Północnej-Westfalii, Bawarii, Dolnej Saksonii i Badenii-Wirtembergii). W operacji uczestniczyły niemieckie i polskie służby. Przeszukano 15 lokali i zabezpieczono materiał dowodowy, głównie telefony komórkowe i nośniki danych.

Aresztowano dwie osoby. Trzecia jest poszukiwana listem gończym. Śledztwo wykazało, że członkowie szajki zdobywali najpierw polskie wizy turystyczne, na podstawie których Syryjczycy przylatywali do Polski. Potem przedostawali się do Niemiec, gdzie występowali a azyl. Od każdej osoby przemytnicy żądali ok. 8 tys. euro. Łącznie zarobili ponad 300 tys. euro.

Szef niemieckiego MSW Thomas de Maiziere stwierdził, że rozbicie profesjonalnej bandy przemytników działającej w różnych krajach pokazuje, jak ważna jest międzynarodowa współpraca policji. DW zwraca uwagę, że obywatele Syrii to największa grupa cudzoziemców, która ubiega się o azyl w Niemczech. W 2017 roku wnioski o azyl w tym kraju złożyło 49 tys. Syryjczyków.

Czytaj także:

Pawłowicz: Żadnych syryjskich dzieci! Za zdradę przegramy wybory!