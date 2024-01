Kreml reaguje na obietnicę Trumpa. Chodzi o szybki koniec wojny na Ukrainie

Rzecznik Kremla Dmitriij Pieskow odniósł się do słów Donalda Trumpa, który obiecuje, że jeśli wróci do Białego Domu, to zakończy wojnę na Ukrainie w jeden dzień.

– Rosja nie ma pojęcia, jak obietnice wyborcze byłego prezydenta USA dotyczące szybkiego zakończenia konfliktu na Ukrainie mogą zostać wprowadzone w życie – powiedział Pieskow dziennikarzom w Moskwie. Trump, który w tym roku chce wrócić do Białego Domu, niejednokrotnie powtarzał, że gdyby dziś był na miejscu Joe Bidena, wynegocjowałby zakończenie wojny na Ukrainie w ciągu 24 godzin. Jednocześnie nie wykluczył, że Ukraina będzie musiała oddać część swojego terytorium w zamian za pokój. Pieskow i Zełenski zgadzają się w sprawie słów Trumpa Z takim rozwiązaniem nie zgadza się prezydent Wołodymyr Zełenski, który w listopadzie ub.r. zaprosił Trumpa, aby przyjechał na Ukrainę i zobaczył z bliska, jak wygląda tocząca się wojna. – Jeśli uda mu się tu dotrzeć, zajmie mi 24 minuty, aby wyjaśnić Trumpowi, że nie poradzi sobie z tą wojną. Nie da się zaprowadzić pokoju ze względu na Putina – stwierdził ukraiński prezydent. Trump odpowiedział, że ma duży szacunek do Zełenskiego i jednocześnie odmówił złożenia wizyty w Kijowie, wyjaśniając, że nie chce stwarzać "konfliktu interesów", ponieważ z władzami Ukrainy współpracuje administracja Bidena. Inwazja na Ukrainę Atakując Ukrainę, Władimir Putin wywołał największy konflikt zbrojny w Europie od momentu zakończenia II wojny światowej i ściągnął na Rosję bezprecedensowe sankcje ze strony Stanów Zjednoczonych, Unii Europejskiej i innych państw zachodnich. Na przełomie września i października 2022 r. Rosja ogłosiła aneksję czterech ukraińskich obwodów – donieckiego, ługańskiego, chersońskiego i zaporoskiego. Wcześniej pod lufami rosyjskich karabinów zorganizowano tam pseudoreferenda, których wyniki zostały z góry ustalone w Moskwie. Dla Rosji wojna to "specjalna operacja wojskowa" Rosja nie nazywa swoich działań przeciwko Ukrainie wojną, lecz "specjalną operacją wojskową" i domaga się od Kijowa "demilitaryzacji i denazyfikacji" kraju, a także uznania zaanektowanego w 2014 r. Krymu za rosyjski. Po nieudanej próbie zdobycia Kijowa na początku wojny, siły rosyjskie skoncentrowały się na przejęciu pełnej kontroli nad obwodami ługańskim i donieckim, które razem tworzą region nazywany Donbasem. Jego część była już kontrolowana przez wspieranych przez Moskwę separatystów, zanim Putin rozkazał swoim oddziałom zaatakować całą Ukrainę. Czytaj też:

