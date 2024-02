Koniec z językiem inkluzywnym w argentyńskiej administracji

W języku hiszpańskim wszystkie rzeczowniki mają rodzaj, zwykle oznaczony końcówką -o dla rodzaju męskiego i końcówką -a dla rodzaju żeńskiego. Aby stworzyć ogólnie męskie słowo obejmujące obie płcie, zwolennicy języka włączającego wymyślili końcówki neutralne pod względem płci. Teraz, jak poinformował rzecznik prezydenta Argentyny Manuel Adorni, ma się to zmienić.

"Nie" dla języka włączającego

Adorni wyjaśnił, że należy podjąć kroki, aby "zakazać języka włączającego i wszystkiego, co wiąże się z perspektywą płci, w całej krajowej administracji publicznej”. Sprecyzował, że litery „e”, "@", „x”, używane do stworzenia neutralnej płciowo formy, nie będą używane na końcu wyrazów we wszystkich dokumentach administracji publicznej.

– Język, który obejmuje wszystkie aspekty życia, to ten, którego używamy. To język kastylijski, to hiszpański – powiedział.

23 lutego argentyńskie Ministerstwo Obrony wydało uchwałę, w której stwierdziło, że używanie tzw. języka inkluzywnego nie odpowiada przepisom ustanowionym przez Królewską Akademię Hiszpańską (RAE) i Argentyńską Akademię Literatury.

W związku z tym w dokumencie stwierdza się, że "konieczne jest przyjęcie środków mających na celu wyeliminowanie nieprawidłowych form językowych w Ministerstwie Obrony Narodowej i Siłach Zbrojnych”.

Postulat LGBT

Tak zwany język inkluzywny promowany przez zwolenników ideologii gender zwykle wymaga modyfikacji rodzaju gramatycznego słów, tak aby nie odnosiły się one bezpośrednio do rodzaju męskiego lub żeńskiego, za pomocą liter takich jak „x” i „e” lub symboli takich jak „@”, zmieniając w ten sposób słowa takie jak "todos” [rodzaj męski dla wyrazu "wszyscy", niezależnie od tego, czy są to mężczyźni, czy kobiety] na neutralne pod względem płci „todxs”, „todes” lub „tod@s”.

Innym powszechnym użyciem jest wzięcie słowa ogólnie męskiego, takiego jak "ciudadanos” (obywatele, mężczyźni lub kobiety) i dokonanie rozróżnienia poprzez użycie oddzielnej formy męskiej i żeńskiej tego słowa. Według Organizacji Narodów Zjednoczonych język włączający służy "promowaniu równości płci i zwalczaniu uprzedzeń związanych z płcią”.

Czytaj też:

Libertarianin w Davos. Co Milei powiedział globalistom?Czytaj też:

Libertarianin zaprzysiężony na prezydenta. "Rozpoczyna się nowa era"