Broń atomowa na granicy z Rosją? Nieoczekiwana deklaracja jednego z prezydentów

Już w trakcie swojej kampanii wyborczej Alexander Stubb mówił, że nie widzi żadnych przeszkód w kwestii członkostwa Finlandii w NATO i jest gotowy zezwolić na transport broni nuklearnej przez terytorium kraju, choć bez możliwości jej składowania.

Jednak w piątek podczas swojej pierwszej konferencji prasowej jako prezydent, Stubb stwierdził, że popiera pomysł umieszczenia broni nuklearnej na terytorium Finlandii, jeśli parlament tego kraju dokona odpowiednich zmian w ustawodawstwie. Obecne ustawodawstwo zabrania umieszczania tego typu broni na terytorium Finlandii.

– Zacznę od tego, że my, w Finlandii, musimy mieć prawdziwy nuklearny środek odstraszający. NATO w zasadzie zapewnia nam trzy środki odstraszające poprzez nasze członkostwo. Pierwszy to wojsko, czyli żołnierze, drugi to rakiety, czyli amunicja, a trzeci to odstraszanie nuklearne pochodzące ze Stanów Zjednoczonych – powiedział dziennikarzom Stubb.

W kwietniu 2023 roku Finlandia została pełnoprawnym członkiem NATO. Po II wojnie światowej kraj zadeklarował neutralność militarną, powstrzymując się od przystąpienia do Sojuszu i Układu Warszawskiego. Po zakończeniu zimnej wojny kraj utrzymał swój status aż do czasu, gdy Rosja rozpoczęła inwazję na Ukrainę na pełną skalę. Wiosną 2022 roku Finlandia złożyła wniosek o członkostwo w NATO.

Rosja zaczęła systematycznie grozić Finlandii, sugerując agresję militarną przeciwko niej. W takim tonie wypowiadał się m.in. prezydent Władimir Putin.

Program Nuclear Sharing to koncepcja polityczna Sojuszu Północnoatlantyckiego, zakładająca udostępnianie głowic jądrowych państwom członkowskim NATO, które nie posiadają broni atomowej. Od 2009 r. w programie biorą udział takie kraj, jak Belgia, Niemcy, Włochy, Holandia i Turcja.

