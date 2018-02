"Zachód upadnie". Orban ostrzega przed muzułmanami

Podczas konwencji Fideszu w Budapeszcie szef węgierskiego rządu ocenił, że "ciemne chmury wiszą nad Europą ze względu na migrację". Według Orbana europejskie metropolie będą w większości zamieszkiwane przez muzułmanów.

– Narody przestaną istnieć, Zachód upadnie, a Europa nawet nie zauważy tego najazdu – powiedział premier Węgier. Jak podkreślił, ostatnią nadzieją Starego Kontynentu jest chrześcijaństwo.

Opozycji w swoim kraju Orban zarzucił, że nie rozpoznaje znaków czasu. Wytknął jej m.in., że nie wspiera rządu w sporze z Unią Europejską w sprawie przyjęcia uchodźców na Węgry. – Nie rozumiem, jak opozycja może prosić ludzi o zaufanie – oświadczył Orban.

Polityk ostrzegł też organizacje pozarządowe (NGO) broniące praw uchodźców i osób ubiegających się o azyl. Zaznaczył, że jeśli nie zaprzestaną "niebezpiecznej działalności", to zostaną wydalone z kraju, "niezależnie od tego, jak potężne czy bogate by one nie były".

Ze względu na restrykcje nałożone na organizacje pozarządowe i ich uniwersytety, w grudniu ubiegłego roku Bruksela zaskarżyła Budapeszt przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości.

We wtorek węgierski parlament będzie debatował nad nowymi przepisami dotyczącymi działalności NGO. Przewidują one m.in. 25-procentowy podatek karny na pomoc materialną z zagranicy, a także zakaz pobytu w strefach przygranicznych dla działaczy organizacji pozarządowych.