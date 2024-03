Fala zmian w otoczeniu Zełenskiego. "Poważny restart"

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zdymisjonował w sobotę swojego pierwszego doradcę, wieloletniego przyjaciela i byłego partnera biznesowego Serhija Szefira, a także urzędników: Mychajła Raduckiego, Serhija Trofimowa i Ołeha Ustenkę.

Odwołani zostali również: pełnomocnik ds. wolontariatu Natalia Puszkariowa oraz pełnomocnik ds. zapewnienia praw żołnierzy Alona Werbyćka.

Ukraina. "Rozpoczęto poważny restart"

Fala zmian w otoczeniu prezydenta Ukrainy trwa od tygodnia. W piątek Wołodymyr Zełenski zwolnił dwóch zastępców szefa kancelarii prezydenta – Andrija Smirnowa i Oleksija Dniprowa.

Wcześniej przywódca Ukrainy odwołał sekretarza Rady Bezpieczeństwa Narodowego Ołeksija Daniłowa. Wiadomość o dymisji zaskoczyła ukraińskie społeczeństwo. W piątek Zełenski zatwierdził kandydaturę Daniłowa na stanowisko ambasadora Ukrainy w Mołdawii.

"Rozpoczęto poważny restart, który prezydent zapowiedział jeszcze przy okazji dymisji naczelnego dowódcy Sił Zbrojnych generała Wałerija Załużnego" – pisze portal Ukraińska Prawda.

Doradca szefa kancelarii prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak tłumaczył, że Wołodymyr Zełenski chce "wzmocnić drużynę". – Na różnych etapach wojny z Federacją Rosyjską konieczna jest dynamizacja procesów. Dlatego sprawa Daniłowa to klasyczna rotacja – powiedział polityk. – To normalna rotacja kadrowa. Prezydent mówi o tym, że jesteśmy na odpowiednich etapach wojny i na każdym etapie trzeba dynamizować procesy – dodał. Według niego Ukraińcy są zmęczeni rutyną procesów administracyjnych obserwowanych w trzecim roku wojny. – Należy pokazać społeczeństwu strategiczną gotowość państwa ukraińskiego do kontynuowania pracy w ścisłym rytmie, do zgłaszania inicjatyw – stwierdził Podolak.

