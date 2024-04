Rakiety ATACMS z większym zasięgiem. Ukraińcy mogą razić strategiczny obiekt

Systemy rakietowe dalekiego zasięgu ATACMS – w wersji o zasięgu do 300 km – trafiły na Ukrainę w marcu.

Rakiety ATACMS uderzą w most Krymski?

"The New York Times" pisze, powołując się na przedstawicieli Pentagonu, że pociski mogą zostać użyte przeciwko rosyjskim obiektom na Krymie. Na początku kwietnia media informowały, że celem wojsk ukraińskich może być most Krymski. Poprzednia wersja rakiet ATACMS, które trafiły z Zachodu na Ukrainę miała zasięg 160 km.

Amerykańscy urzędnicy ds. bezpieczeństwa narodowego oznajmili, że większość opóźnionych dostaw broni musiałaby skupiać się na wzmocnieniu obronności Ukrainy. "Nowy system może dotrzeć w głąb okupowanych przez Rosję części Ukrainy i obrać za cel węzły zaopatrzenia dla sił rosyjskich na południowym wschodzie" – przekazał "The New York Times". – Celem nowych systemów większego zasięgu jest wywarcie większej presji na Krym – węzeł rosyjskich sił powietrznych i lądowych, gdzie obecnie Rosja ma stosunkowo bezpieczną przystań – wskazał wysoki rangą urzędnik ds. obrony w Pentagonie.

Most Krymski, zbudowany w 2018 r. nad wodami Cieśniny Kerczeńskiej, łączy okupowany Krym z rosyjskim Krajem Krasnodarskim. Połączenie to jest wykorzystywane przez Moskwę do transportu żołnierzy i sprzętu na Krym, a następnie na Ukrainę.

Pakiet z USA

Przypomnijmy, że Izba Reprezentantów Kongresu USA przyjęła pakiet środków na wsparcie Ukrainy, Izraela i Tajwanu o wartości 95 mld dolarów. Z całej kwoty większość – 60,8 mld dolarów – zostanie przeznaczona na finansowanie wojny na Ukrainie.

W ramach nowego pakietu Ukraina dostanie między innymi systemy obrony powietrznej, pociski artyleryjskie i pojazdy opancerzone, duże ilości sprzętu i amunicji.

Pieskow: Osiągniemy nasz cel

Rzecznik prezydenta Rosji Dmitrij Pieskow powiedział, że przekazanie rakiet ATACMS świadczy o bezpośrednim zaangażowaniu Stanów Zjednoczonych w konflikt. Według niego Waszyngton "podąża drogą” zwiększania zasięgu działania systemów uzbrojenia, które przekazuje armii ukraińskiej.

– To [przekazanie ATACMS – przyp. red.] nie będzie w stanie zasadniczo zmienić wyniku specjalnej operacji wojskowej, osiągniemy nasz cel, ale sprawi to więcej problemów samej Ukrainie – powiedział Pieskow.

