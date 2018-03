Kim Dzong Un podejmuje delegację z Seulu. Szansa na przełom?

– Jedną z intencji prezydenta Korei Południowej Moon Jae-in jest denuklearyzacja półwyspu koreańskiego. Chcemy aby nasze relacje, których poprawę mogliśmy zobaczyć podczas ostatnich zimowych Igrzysk Olimpijskich ulegały stałej poprawie – powiedział południowokoreański szef obrony narodowej, Chung Eui-yong.

Obserwując poczynania i słowa prezydenta Moona, można odnieść wrażenie, że dąży on do odwilży w stosunkach z północnym sąsiadem. Jak zauważył Euan Graham, szef międzynarodowego programu obrony Lowy Institute, Seul jest świadomy tego, że pozytywne wydarzenia ostatnich tygodni mogą zostać wykorzystane do trwałego polepszenia relacji. Na taki obrót sprawy liczą także w Stanach Zjednoczonych.