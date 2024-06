Uganda: Milionowe obchody święta św. Karola i jego towarzyszy

Główne uroczystości odbyły się w poświęconym im sanktuarium – Bazylice Ugandyjskich Męczenników Katolickich w Namugongo, ok. 20 km od stolicy kraju – Kampali. Tegoroczne święto miało szczególny charakter, w tym roku przypada bowiem 60. rocznica kanonizowania tych osób przez św. Pawła VI.

Zgodnie z wieloletnim zwyczajem głównym obchodom przewodniczy inna diecezja – tym razem była to diecezja Nebbi w północno-zacodniej Ugandzie. Już 15 maja delegacja ok. 700 pielgrzymów z tego miasta i okolic udała się w drogę pieszo, mimo deszczu, aby po przejściu prawie 500 km dotrzeć po dwóch tygodniach do sanktuarium. Przemierzyli oni dwa subregiony: Bunyoro i Zachodniego Nilu oraz 5 dystryktów, zanim przybyli na miejsce. Na czele pielgrzymki szedł dotychczasowy biskup Nebbi – 63-letni Raphael p'Mony Wokorach MCCI (kombonianin), którego 22 marca br. Franciszek mianował arcybiskupem Gulu.

On też przewodniczył Mszy św., którą wraz z nim koncelebrowało 20 biskupów, w pawilonie wzniesionym pośrodku sztucznego jeziora, położonego kilkaset metrów od bazyliki, zbudowanej w miejscu, w którym zginął św. Karol Lwanga. W kazaniu główny celebrans wezwał wiernych, aby nie ulegali pokusie wszelkich form bałwochwalstwa i praktyk nie do pogodzenia z chrześcijaństwem, takich jak welożeństwo, czarnoksięstwo czy okaleczanie narządów płciowych. Przypomniał, że męczennicy ugandyjscy woleli umrzeć niż wyrzec się swej wiary.

W uroczystościach uczestniczyli wierni nie tylko z Ugandy, ale także z sąsiednich i dalszych krajów: Sudanu Południowego, Kenii, Rwandy, Tanzanii, Demokratycznej Republiki Konga, Kamerunu, z Botswany i RPA, a nawet z innych kontynentów, np. z Argentyny, Kolumbii, Australii i Danii. Obecni byli również przedstawiciele władz państwowych, w tym prezydent państwa Yoweri Museveni.

Sprzeciw wobec homoseksualizmu

Karol Lwanga urodził się w 1860 lub 1865 w Bulimu w ówczesnym królestwie Bugandzie. Był wodzem plemienia Nagweya i przełożony paziów króla Mwangi II (+1903). Zginął śmiercią męczeńską w czasie prześladowań chrześcijan przez tegoż króla, spalony na stosie 3 czerwca 1886 za to, że nie zgodził się na pozamałżeński, jednopłciowy seks. Wraz z nim zginęło 13 jego towarzyszy (w tym 14-letni Kizito, którego Karol osobiście ochrzcił) w dniu Wniebowstąpienia Pańskiego. W tym samym miejscu na rozkaz Mwangi zginął 29 października 1885 m.in. James Hannington – biskup anglikański i misjonarz.

Ich wspomnienie liturgiczne w Kościołach katolickim, ewangelickim i anglikańskim obchodzone jest w "dies natalis", czyli 3 czerwca, w grupie 22 Męczenników z Ugandy, chociaż męczenników było znacznie więcej, zarówno katolików, jak i anglikanów. W Irlandii męczennicy z Ugandy wspominani są 4 czerwca.

6 czerwca 1920 beatyfikował ich Benedykt XV, wcześniej ogłaszając ich męczennikami (29 lutego tegoż roku), a kanonizował 18 października 1964 w Rzymie św. Paweł VI. W miejscu ich męczeństwa powstał pomnik, a dzień ich pamięci w Ugandzie jest dniem wolnym od pracy.

