Eksplozja amunicji na poligonie w Czechach. Dziewięć osób zostało rannych

Do niekontrolowanego wybuchu bliżej nieokreślonego rodzaju amunicji doszło w poniedziałek na poligonie w Libavie na wschodzie Czech.

Z krótkiego komunikatu opublikowanego przez czeską armię w mediach społecznościowych wynika, że są poszkodowani.

"Staramy się jak najszybciej udzielić pomocy, interweniuje śmigłowiec pogotowia ratunkowego" – przekazało wojsko na platformie X.

Jak dodano, incydentem zajmuje się Żandarmeria Wojskowa.

Wiadomo, że w wyniku zdarzenia obrażenia odniosło dziewięć osób. Jednej z nich pomocy udzielony na miejscu. Cztery zostały przetransportowane do polikliniki w położonym nieopodal Ołomuńcu, zaś kolejne cztery do szpitala wojskowego w tym samym mieście.

Z ustaleń RMF FM wynika, że stan dwóch żołnierzy jest poważny. To oni zostali przetransportowani do szpitala śmigłowcami. Pozostałe poszkodowane osoby pojechały do placówek medycznych karetkami.

