Krytyka USA zignorowana. Wietnam wita Władimira Putina

Prezydent Rosji Władimir Putin przybył do Hanoi w czwartek bezpośrednio z Korei Północnej, gdzie podpisał strategiczne partnerstwo z tym państwem. Kim Dzong Unem obiecał rosyjskiemu przywódcy "bezwarunkowe" wsparcie w wojnie z Ukrainą.

Wietnam wita Władimira Putina i odrzuca krytykę USA

W oświadczeniu opublikowanym na oficjalnej stronie wietnamskiego rządu podkreślono, że wizyta Władimira Putina pokazuje, że "Wietnam aktywnie realizuje swoją politykę zagraniczną w duchu niepodległości, samodzielności, dywersyfikacji i multilateralizmu".

Według informacji podanej przez wietnamskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych w czasie swojej wizyty w Hanoi rosyjski przywódca ma wziąć udział w ceremonii złożenia wieńców w Mauzoleum Ho Chi Minha, a także spotkać się z urzędnikami, w tym z szefem Partii Komunistycznej Nguyenem Phu Trongiem oraz prezydentem To Lamem.

Jak zauważa Bloomberg, Wietnam odrzuca zachodnią krytykę swojego zaproszenia skierowanego do Putina. Agencja przypomina oświadczenie ambasady Stanów Zjednoczonych w Hanoi, w którym podkreślono, że "żaden kraj nie powinien zapewniać Putinowi platformy do promowania jego wojny agresywnej i w inny sposób pozwalać mu na normalizację jego okrucieństw".

"Wyważone stanowisko" ws. wojny na Ukrainie

Przypomnijmy, że Wietnam, to jeden z dziewięciu krajów Azji Południowo-Wschodniej, które wstrzymały się od potępienia rosyjskiej agresji na Ukrainę. Rząd w Hanoi pozostał neutralny w sprawie wojny, nawołując do rozwiązania konfliktu na drodze dyplomacji. Za tak "wyważone stanowisko" podziękował Wietnamowi Władimir Putin. Rosyjski przywódca docenił rządzących tym krajem za promowanie "pragmatycznej drogi do rozwiązania kryzysu pokojowymi środkami".

Bloomberg podkreśla, że choć goszczenie Putina jest dla wietnamskich urzędników "ryzykowne", Alexander Vuving, ekspert ds. Azji w Centrum Studiów nad Bezpieczeństwem Azji i Pacyfiku im. Daniela K. Inouye na Hawajach powiedział, że "muszą podjąć ryzyko i pozostać lojalni wobec Rosji".

