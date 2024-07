Więzienie za odmowę używania transseksualnych zaimków. Finał głośnej sprawy w Irlandii

28 czerwca sędzia Mark Sanfey z Sądu Najwyższego w Dublinie wydał postanowienie o zwolnieniu Enocha Burke’a z więzienia Mountjoy, w którym przebywał od września 2022 r.

Media w kraju donosiły, że sędzia Sanfey nakazał zwolnienie Burke'a, pod pewnym warunkiem. Obejmuje on zakaz powrotu do szkoły średniej Church of Ireland Wilson's Hospital w Multyfarnham, Co Westmeath, gdzie Burke uczył.

Więzienie dla nauczyciela

Sprawa uwięzienia nauczyciela rozpoczęła się w 2022 r. Burke, nauczyciel historii i języka niemieckiego, odmówił podporządkowania się wydanemu 9 maja 2022 r. przez dyrektora szkoły nakazowi używania żeńskiego imienia i zaimka w stosunku do ucznia płci męskiej, który był w trakcie procesu zmiany płci.

Odmowa podporządkowania się decyzji skierowała go na ścieżkę, która ostatecznie doprowadziła do jego uwięzienia. W sierpniu 2022 r. został wysłany na płatny urlop administracyjny. W tym czasie rada szkolna prowadziła wobec niego postępowanie dyscyplinarne. Mimo formalnego urlopu, Burke nadal przychodził do szkoły. W końcu wręczono mu zakazu wstępu na teren szkoły, co zignorował.

Następnie nauczyciel został aresztowany za obrazę sądu i skazany na karę więzienia na czas nieokreślony, dopóki nie przeprosi lub dopóki sąd nie wyda innego orzeczenia. Po 108 dniach odbywania kary został zwolniony przez Sąd Najwyższy po tym, jak sędzia argumentował, że Burke wykorzystuje swoje uwięzienie do własnych celów. W styczniu 2023 r. szkoła zwolniła Burka. Mimo to nauczyciel nadal pojawiał się w placówce, za każdym razem ponosząc karę dzienną w wysokości 700 euro. Burke został ponownie uwięziony we wrześniu 2023 r.

Powodem jego obecnego zwolnienia z więzienia są wakacje letnie, a nie chęć uniewinnienia Burke'a przez sędziego. Istnieje bardzo realne zagrożenie, że były nauczyciel wróci do szkoły i trafi do więzienia.

Burke konsekwentnie twierdził, że jego uwięzienie i zwolnienie ze szkoły są niesprawiedliwe, stwierdzając w styczniu 2023 r., że sędzia chce ukarać go grzywną za wyznawanie przekonań religijnych. Zaprzeczył również, że dopuścił się obrazy sądu.

Sprawa ta stała się przełomowa i wywołuje podziały w Irlandii. Problem ideologii transpłciowej staje się coraz bardziej rozpowszechniony w społeczeństwie.

