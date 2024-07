Pożar wokół iglicy katedry w Rouen opanowany

Pożar iglicy katedry w Rouen został opanowany, choć jeszcze nie jest całkowicie ugaszony. Wynika to z informacji straży pożarnej prowadzącej od południa akcję gaśniczą.

Wiadomo już, że pożar objął głównie plastikowe elementy rusztowania wokół remontowanej żeliwnej iglicy gotyckiej świątyni. Wiadomo też, że na szczęście nie ma ofiar w ludziach.

Pierwotna iglica katedry w Rouen została zniszczona przez pożar w 1822 roku, po czym zastąpiono ją żeliwną.

Pożar katedry w Rouen opanowany

W czwartek w Rouen we Francji wybuchł pożar katedry. Ogień początkowo pojawił się na platformie budowlanej, gdyż świątynia jest w trakcie remontu. Jak informuje serwis internetowy "France Bleu Normandie," płomienie objęły iglicę jednej z wież, a unoszący się dym sięgał ponad 100 metrów.

W momencie wybuchy pożaru w świątyni przebywali ludzie. Na miejsce szybko przybyli strażacy oraz policja. Przyczyna pożaru nie jest na razie znana.

Z kościoła zostali ewakuowani ludzie, a teren został zabezpieczony ogrodzeniem. Na miejscu wciąż czynności operacyjne wykonują strażacy oraz funkcjonariusze policji.

W mediach społecznościowych pojawiło się wiele zdjęć i nagrań z miejsca zdarzenia. Jedno z nich opublikował burmistrz Nicolas Mayer-Rossignol. "Katedra Rouen w ogniu. Przyczyna pożaru jest nieznana" – napisał.

Świątynia jest znana m.in. z obrazów Claude'a Moneta. Artysta namalował cykl 31 obrazów przedstawiających budynek. Katedra jest najwyższą świątynią we Francji.

Pożar katedry Notre-Dame

Przypomnijmy, że do innego tragicznego pożaru doszło we Francji pięć lat temu. 15 kwietnia 2019 roku w katedrze Notre-Dame, która do tej pory uważana była za spuściznę religii chrześcijańskiej, wybuchł pożar. Świątynia uległa zniszczeniu, choć nie w całości. Ogień strawił część sklepień oraz iglicę kaplicy.

W wyniku pożaru zawalił się dach katedry. Przyczyny pożaru były badane przez prokuraturę śledczą. Według prokuratury nie doszło do celowego podpalenia. Przyjmuje się, że powodem rozprzestrzeniania ognia było niedopatrzenie w czasie prowadzonych prac remontowych.

