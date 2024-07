Płonie katedra w Rouen. Ogień zajął iglicę wieży

W czwartek w Rouen we Francji wybuchł pożar katedry. Ogień początkowo pojawił się na platformie budowlanej, gdyż świątynia jest w trakcie remontu. Jak informuje serwis internetowy "France Bleu Normandie," płomienie objęły iglicę jednej z wież, a unoszący się dym sięgał ponad 100 metrów.

W momencie wybuchy pożaru w świątyni przebywali ludzie. Na miejsce szybko przybyli strażacy oraz policja. Przyczyna pożaru nie jest na razie znana.

Pożar katedry w Rouen we Francji

Z kościoła zostali ewakuowani ludzie. Teren został zabezpieczony ogrodzeniem. Na miejscu czynności operacyjne wykonują strażacy oraz funkcjonariusze policji.

W mediach społecznościowych pojawiło się wiele zdjęć i nagrań z miejsca zdarzenia. Jedno z nich opublikował burmistrz Nicolas Mayer-Rossignol. "Katedra Rouen w ogniu. Przyczyna pożaru jest nieznana" – napisał.

Świątynia jest znana m.in. z obrazów Claude'a Moneta. Artysta namalował cykl 31 obrazów przedstawiających budynek. Katedra jest najwyższą świątynią we Francji.

Pożar katedry Notre-Dame

Jak pamiętamy, do innego tragicznego pożaru doszło we Francji pięć lat temu. 15 kwietnia 2019 roku w katedrze Notre-Dame, która do tej pory uważana była za spuściznę religii chrześcijańskiej, wybuchł pożar. Świątynia uległa zniszczeniu, choć nie w całości. Ogień strawił część sklepień oraz iglicę kaplicy.

W wyniku pożaru zawalił się dach katedry. Przyczyny pożaru były badane przez prokuraturę śledczą. Według prokuratury nie doszło do celowego podpalenia. Przyjmuje się, że powodem rozprzestrzeniania ognia było niedopatrzenie w czasie prowadzonych prac remontowych. Wokół rekonstrukcji katedry dzieje się wiele dziwnych rzeczy.

