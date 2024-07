Trump ogłosił nazwisko swojego kandydata na wiceprezydenta

W Milwaukee trwa konwencja Republikanów. Donald Trump ogłosił senatora z Ohio Jamesa Davida Vance'a swoim kandydatem na wiceprezydenta. 39-letni polityk był jednym z kilku Republikanów uważanych za głównych pretendentów do stanowiska wiceprezydenta.

Vance kandydatem na wiceprezydenta USA

Vance urodził się 2 sierpnia 1984 w Middletown. Jego rodzice byli pochodzenia irlandzkiego, należeli do klasy robotniczej. W wieku 6 lat, po rozwodzie swoich rodziców, został zostawiony przez swojego ojca, a matka miała problemy z używkami.

Po ukończeniu szkoły średniej Vance zaciągnął się do Korpusu Piechoty Morskiej Stanów Zjednoczonych i brał udział w wojnie w Iraku. Zrobił licencjat z politologii i filozofii na Uniwersytecie w Ohio, a następnie ukończył prawo na Yale.

Po zakończeniu edukacji przeniósł się do San Francisco i pracował w firmie Sidley Austin LLP, a później m.in. jako dyrektor w firmie venture capital należącej do miliardera Petera Thiela, który później stał się głównym darczyńcom finansowym udanej kampanii Vance'a do Senatu w 2020 roku. W 2017 roku rozpoczął pracę w firmie inwestycyjnej Revolution LLC, gdzie zajmował się rozszerzeniem inicjatywy "Rise of the Rest", wspierającej startupy spoza Doliny Krzemowej, Nowego Jorku i Bostonu.

Jest autorem bestsellerowej książki "Hillbilly Elegy" opowiadającej m.in. o jego dorastaniu w mieście hutniczym i jego korzeniach.

Co ciekawe, Vance gdy Trump po raz pierwszy ubiegał się o prezydenturę, był jego zagorzałym krytykiem. Swoje zdanie zmienił już w trakcie prezydentury Republikanina, doceniając prowadzoną przez niego politykę. W listopadzie 2022 roku został senatorem USA. W Senacie Vance był jednym z najgłośniejszych zwolenników programu Trumpa "America First".

