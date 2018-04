Tusk poparł działania w Syrii. "Staniemy po stronie sprawiedliwości"

"Uderzenia ze strony USA, Francji i Wielkiej Brytanii jasno pokazują, że reżim syryjski wraz z Rosją i Iranem nie może kontynuować tej ludzkiej tragedii, przynajmniej nie bez kosztów. Staniemy z naszymi sojusznikami po stronie sprawiedliwości" – napisał Donald Tusk na Twitterze,

Atak na Syrię

Dzisiaj w nocy doszło do nalotów sił lotnictwa amerykańskiego, brytyjskiego i francuskiego w Syrii. Działania sił Francji, USA i Wielkiej Brytanii to odpowiedź na użycie przez syryjski reżim broni chemicznej w ataku na miasto Duma 7 kwietnia. W atakach z 7 kwietnia zginęło co najmniej kilkadziesiąt osób, według niektórych źródeł nawet kilkaset.