Kadyrow zawiódł się na Rosji

CO PISZĄ NA WSCHODZIE | Czeczeński dyktator skrytykował zaostrzenie polityki migracyjnej Moskwy. Tym samym stanął w obronie napływających do Rosji muzułmanów. To niecodzienna sytuacja.

Rosyjska Duma Państwowa rozpatrzy pięć projektów ustaw, zakładających zaostrzenie polityki migracyjnej. Pierwszy zakłada zwiększenie odpowiedzialności dla nielegalnych migrantów, którzy naruszają prawo. Drugi – uznanie organizacji nielegalnej migracji za ciężkie przestępstwo. Trzeci – zwiększenie odpowiedzialności karnej za podrabianie dokumentów, niezbędnych do rejestracji migrantów. Czwarty projekt proponuje wprowadzić pozasądową blokadę stron internetowych, zawierających propozycje nielegalnych usług dla migrantów. Piąty zaś zakazuje pośrednikom, niezwiązanym z organami państwa, egzaminować migrantów z zakresu znajomości języka rosyjskiego. Pomysł zaostrzenia prawa migracyjnego jest konsekwencją zamachu w Crocus City Hall.