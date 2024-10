Harris uderza w Trumpa: Nie możemy poddać się woli drobnego tyrana

Wydarzenie było największym wiecem w całej kampanii Harris. W czasie swojego wystąpienia wiceprezydent USA wielokrotnie nawiązywała do Donalda Trumpa. – Nie możemy się poddać woli drobnego tyrana – mówiła Harris.

Kandydatka Demokratów stwierdziła, że wybór stojący przed Amerykanami jest alternatywą między "wolnością i jednością" a "rządami chaotycznego mściwego drobnego tyrana", jak określiła Trumpa.

– To prawdopodobnie najważniejszy głos, jaki kiedykolwiek oddacie. W tych wyborach chodzi o coś więcej niż wybór między dwiema partiami i dwoma różnymi kandydatami – podkreślała wiceprezydent USA. – To wybór między tym, czy będziemy mieć kraj zakorzeniony w wolności dla każdego Amerykanina lub rządzony przez chaos i podziały – dodała.

Miejsce wystąpienia nie było przypadkowe

Harris wystąpiła na Elipsie, w parku zlokalizowanym przed Białym Domem. Wybór miejsca nie był przypadkowy. Kandydatka chciała nawiązać do przemówienia Trumpa z 6 stycznia 2021 roku, jakie miało miejsce przed szturmem na Kapitol.

– To jest osoba, która stała w tym samym miejscu prawie cztery lata temu i nasłała uzbrojony tłum na Kapitol Stanów Zjednoczonych, by obalić wolę ludzi, wyrażoną w wolnych i uczciwych wyborach, wyborach które wiedział, że przegrał – powiedziała Kamala Harris. – To jest właśnie osoba, która prosi, byście dali jej kolejne cztery lata w Białym Domu – nie po to, by skupiać się na waszych problemach, lecz swoich własnych – dodała.

Harris zaznaczyła, że "w przeciwieństwie do Trumpa", nie będzie uważała ludzi, z którymi się nie zgadza, za "wrogów wewnętrznych". – Dam im miejsce przy stole. Obiecuję słuchać ekspertów, ludzi, których dotkną moje decyzje i tych, z którymi się nie zgadzam. Przysięgam, że przedłożę interes kraju ponad interes partii i swój własny – zapewniała wiceprezydent USA.

Kandydatka Demokratów obiecywała również m.in. zwiększenie ulg dla rodziców małych dzieci i wsparcie małych firm. Wezwała również do rozwiązania problemu imigracji, który ma – jej zdaniem – zastąpić "straszenie" nim ludzi, a także zapowiedziała walkę o powszechny dostęp do aborcji, nazywając go tym, co "Donald Trump i wybrani przez niego sędziowie Sądu Najwyższego zabrali kobietom Ameryki".

