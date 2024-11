Wojna rosyjsko-ukraińska. Xi i Lula zapowiedzieli antywojenna inicjatywę

Taką inicjatywę przedstawili podczas wspólnej konferencji prasowej prezydenci obu krajów – Xi Jinping i Luiz Inácio Lula da Silva.

Xi Jinping i Lula apelują o polityczne rozwiązanie konfliktu

Przywódca Komunistycznej Partii Chin i Państwa Środka przyleciał we wtorek z wizytą państwową do Brazylii po uczestnictwie w 19. szczycie G20 w Rio de Janeiro. W ramach liderzy polityczni Chin i Brazylii zacieśniają współpracę, podpisując prawie 40 porozumień o współpracy gospodarczej z zakresu m.in. energetyki, agrobiznesu i infrastruktury.

Xi Jinping i Lula odnieśli się do kwestii wojny rosyjsko-ukraińskiej, która w ostatnich tygodniach wyraźnie eskalowała.

– Chcemy przetrzeć szlak do politycznego rozwiązania ukraińskiego kryzysu – mówił Xi. Temu celowi ma służyć skupiona wokół Chin I Brazylii grupa państw tzw. Globalnego Południa pod nazwą "Przyjaciele pokoju".

Wojna rosyjsko-ukraińska. Chiny wzywają do zawieszenia broni

Po tym, jak Waszyngton wyraził zgodę, by Kijów mógł uderzać rakietami dalekiego zasięgu na cele militarne w Rosji, Pekin ponownie wezwał do szybkiego zawieszenia broni na Ukrainie, przypominając "leży to w interesie wszystkich stron".

– Zawieszenie broni i jak najszybsze rozwiązanie polityczne leży w interesie wszystkich stron – powiedział rzecznik chińskiego ministerstwa spraw zagranicznych Lin Jian. Dyplomata podkreślił, że na tym etapie "najpilniejszą rzeczą jest jak najszybsze przyczynienie się do ochłodzenia sytuacji”. Jednocześnie Lin podkreślił, że Chiny zachowają neutralność.

Polityk powiedział, że Pekin "zawsze zachęcał i wspierał wszelkie wysiłki przyczyniające się do pokojowego rozwiązania kryzysu” i jest gotowy odegrać "konstruktywną rolę w politycznym rozwiązaniu kryzysu ukraińskiego”.

Czytaj też:

Cejrowski: Jeśli wywołają wojnę, nie dopuszczą Trumpa. Lisicki: Brzmi jak fikcjaCzytaj też:

Putin nakreślił zarys porozumienia z Trumpem. Przecieki z Kremla