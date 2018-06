Moskwa: Reporterka napastowana na wizji. Relacjonowała mundial

Julieth González Therán jest reporterką hiszpańskojęzycznego kanału DW. Podczas relacji z mundialu podbiegł do niej mężczyzna, całując ją i dotykając jej piersi. – Kibic wykorzystał moment, kiedy weszliśmy z relacją na żywo. Potem rozglądałam się, ale zniknął – stwierdziła.

Deutsche Welle zwraca uwagę, że wiele osób komentujących to zdarzenie na facebookowym profilu DW Espagniol uważa, że chodzi o drobnostkę. – Zwykły całus w policzek, a ona udaje jakbyśmy mieli do czynienia z gwałcicielem – można przeczytać w komentarzach.

– Dla mnie to jednorazowe zdarzenie. Spotykam zawsze kibiców, którzy komplementują mnie i traktują z szacunkiem. Ten najwyraźniej przesadził. Ważne jest, by zdać sobie sprawę o co chodzi i jasno powiedzieć w czym tkwi problem – powiedziała zaatakowana dziennikarka.

Do podobnej sytuacji doszło pod koniec kwietnia 2018 w trakcie jednego z meczów w Meksyku. Reporterka kanału Fox Sports Maria Fernanda Morra została w trakcie relacji otoczona przez napastliwych kibiców. Kobieta rozpaczliwie broniła się wtedy mikrofonem.