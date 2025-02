Plan Trumpa wchodzi w życie. Wiemy, ilu Polaków ma zostać deportowanych

Biały Dom potwierdził w środę, że deportacji będą podlegać nie tylko osoby, które popełniły w USA poważne przestępstwa, ale wszyscy nielegalni imigranci, także Polacy. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski mówił w poniedziałek w Brukseli, że polskie konsulaty w Stanach Zjednoczonych zostały postawione w stan wyższej gotowości, a polskie władze będą monitorowały, czy Polacy przebywający w USA nielegalnie są deportowani liczniej niż do tej pory.

– Nasi konsulowie szacują, że może to być do 30 tys. osób na terenie całych Stanów Zjednoczonych – stwierdziła wiceszefowa MSZ Henryka Mościcka-Dendys.

Okazuje się jednak, że finalnie ta liczba może być zdecydowanie niższa. U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) szacuje, że na liście do deportacji znajduje się równo 2303 Polaków. Wobec tych osób sędzia imigracyjny wydał "ostateczny nakaz deportacji".

Służby zatrzymują średnio po tysiąc nielegalnych imigrantów dziennie. Do tej pory media nie przekazały żadnej informacji na temat zatrzymanych Polaków. Na liście ICE znajduje się m.in. 571 Niemców, 402 Francuzów, 259 Litwinów oraz 294 Węgrów.

Trump otwiera Guantanamo. Trafią tam nielegalni imigranci

Po zaprzysiężeniu Donalda Trumpa na prezydenta USA jego administracja rozpoczęła masowe deportacje osób przebywających na terytorium Stanów Zjednoczonych nielegalnie. To realizacja obietnicy złożonej przez kandydata republikanów w czasie kampanii wyborczej.

20 stycznia, po zaprzysiężeniu na prezydenta Trump podpisał kilkanaście rozporządzeń i dokumentów, m.in ogłosił stan wyjątkowy na granicy z Meksykiem, zawiesił prawo do azylu i zmienił obowiązywanie prawa ziemi, czyli nabywania obywatelstwa wraz z narodzinami na terytorium Stanów Zjednoczonych.

W czwartek Trump podpisał rozporządzenie o budowie ośrodka detencji dla migrantów-przestępców w amerykańskiej bazie wojskowej Guantanamo na Kubie. Ośrodek ma pomieścić 30 tys. osób.

Czytaj też:

Donald Trump uderza w Unię Europejską. "Potraktowała nas strasznie"Czytaj też:

Płakała po decyzji Trumpa. Rzesza fanów opuszcza gwiazdę