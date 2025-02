Koniec z zaimkami neutralnymi płciowo. Trump wprowadza zakaz

Według portalu ABC News Biały Dom polecił agencjom federalnym usunięcie zaimków neutralnych płciowo z podpisów w służbowych mailach do godziny 17:00 czasu wschodniego (EST) w piątek.

Decyzja obejmuje różne instytucje rządowe, w tym Departament Transportu i Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC).

Trump podpisał rozporządzenie o uznaniu tylko dwóch płci

Donald Trump po zaprzysiężeniu na prezydenta USA w styczniu podpisał szereg aktów prawnych, w tym zarządzenie o "obronie kobiet przed ekstremizmem ideologii gender", które przywraca "biologiczną prawdę rządowi federalnemu".

Dokument zawiera wyraźne stwierdzenie, że istnieją tylko dwie płcie: męska i żeńska. Zabronione będzie umieszczanie mężczyzn w więzieniach dla kobiet oraz wykorzystywanie pieniędzy podatników do finansowania tranzycji więźniów.

Zaimki neutralne płciowo. Nowy prezydent USA nie będzie promował gender i LGBT

Dotychczas w amerykańskich urzędach i szkołach zalecano unikanie określeń odnoszących się do płci, takich jak "kobieta" czy "mężczyzna" oraz "matka" i "ojciec", promując zamiast tego neutralne zaimki, np. "they" (z ang. oni) czy "them" (z ang. ich).

Trump w czasie kampanii wyborczej obiecywał, że jeśli wróci do władzy, to zmieni wytyczne prezydenta Joe Bidena dotyczące gender i LGBT.

Czytaj też:

Czy Amerykanie popierają działania Trumpa wymierzone w imigrantów? Wyniki sondażu