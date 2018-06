Maradona zasłabł po meczu Argentyny. Wcześniej pokazywał wulgarne gesty

Wczorajszy mecz obfitował w emocje. Obie drużyny grały o wszystko, gdyż stawką było wyjście z grupy. Losy spotkania wahały się do samego końca, kiedy to po pięknym strzale Argentyńczycy zdobyli prowadzenie, zapewniając sobie awans do 1/8 rozgrywek.

Uwagę mediów przykuły jednak wulgarne gesty Diego Maradony, który obserwował z trybun całe spotkanie. Po strzeleniu zwycięskiej bramki legendarny piłkarz zaczął krzyczeć i wychylając się za barierki pokazywał dwa środkowe palce w stronę boiska. Nie wiadomo jednak do kogo wulgarny gest by skierowany.

Już wcześniej Argentyńczyk skupiał na sobie uwagę kamer. Przed meczem Maradona tańczył z jedną z Nigeryjek, po strzelonej pierwszej bramce przez Messiego modlił się, wymownie patrząc w niebo, a z kolei po straconym przez Argentynę golu łapał się teatralnie za głowę. W połowie meczu gwiazda nawet przysnęła na trybunach.

Do Internetu trafiło również nagranie, na którym ochroniarze muszą pomagać Maradonie opuścić trybuny, gdyż ten wyglądał tak, jakby sam nie był w stanie.

Do mediów dotarła informacja, że były piłkarz zasłabł po meczu i został przewieziony do szpitala. Póki co nie podano oficjalnych przyczyn jego złego stanu zdrowia.

Argentyna w 1/8 finału mistrzostw świata zagra z Francją.