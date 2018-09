Pożar w niemieckiej rafinerii. Kilka osób zostało rannych, ewakuowano ponad tysiąc mieszkańców

Ranne zostało co najmniej osiem osób, jak podała policja troje poszkodowanych odniosło poważne lub umiarkowane obrażenia i wymagało hospitalizacji. Media podają, że wszyscy ranni to pracownicy rafinerii. W wyniku pożaru swoje domy musiało tez opuścić około 1800 osób z pobliskich miejscowości – Vohburg i Irsching.

Mieszkańcy zostali tymczasowo zakwaterowani w pobliskiej szkole, do momentu opanowania przez służby sytuacji w rafinerii.

Na miejscu wciąż pracuje kilkuset strażaków, którzy walczą z ogniem. Jak podają lokalne władze, dotychczas nie ustalono jaka była przyczyna wybuchu pożaru. Ogień pojawił się w rafinerii po godzinie 5 rano.

Służby apelują też do mieszkańców znajdujących się w pobliżu co najmniej 20 kilometrów do rafinerii o zamykanie okien i drzwi, aby uchronić się przed dymem.

