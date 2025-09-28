O budowniczych pokoju

PIECZEŃ RZYMSKA || W niedzielę 21 września w intencji pokoju w Strefie Gazy zrzeszenie ultralewicowych związków zawodowych proklamowało strajk generalny i wezwało do masowych demonstracji pod hasłem "Zatrzymać wszystko".
W całej Italii zatrzymały się autobusy, tramwaje, metro, wiele pociągów i cztery porty.
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.