O budowniczych pokoju
Świat
  • Piotr KowalczukAutor:Piotr Kowalczuk

O budowniczych pokoju

Dodano: 
Włochy: Propalestyńska demonstracja w Turynie, zdjęcie ilustracyjne
Włochy: Propalestyńska demonstracja w Turynie, zdjęcie ilustracyjne Źródło: PAP/EPA / TINO ROMANO
PIECZEŃ RZYMSKA || W niedzielę 21 września w intencji pokoju w Strefie Gazy zrzeszenie ultralewicowych związków zawodowych proklamowało strajk generalny i wezwało do masowych demonstracji pod hasłem "Zatrzymać wszystko".

W całej Italii zatrzymały się autobusy, tramwaje, metro, wiele pociągów i cztery porty.

Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

